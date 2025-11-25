В Польше предлагают взимать плату за каждый день пребывания в стране — кого касается

Люди на польской границе. Фото: EU NEIGHBOURS east

Представители политической силы Polska 2050 передали в Сейм Польши законопроект, предусматривающий введение нового местного платежа — так называемого туристического сбора. По замыслу авторов, каждая гмина в Польше сможет взимать этот взнос с людей, которые приезжают в конкретную местность с целью путешествий, отдыха или учебы.

Об этом сообщил информационный портал inPoland.

Инициаторы предлагают, чтобы новый налог заменил действующий климатический сбор, который формально привязан к выполнению общиной определенных экологических требований — например, к наличию чистого воздуха.

Сколько придется платить приезжим

Polska 2050 настаивает, что вместо действующего климатического сбора (максимум 3,31 злотых в сутки в 2025 году) должен действовать унифицированный туристический взнос в размере 5 злотых. Его будут платить посетители в любой общине, где они зарегистрируют свое пребывание.

Документ уже передан на обработку в Законодательное управление и Управление экспертизы и оценки регуляторного влияния Канцелярии Сейма. В ближайшее время должны стартовать и общественные консультации.

Где уже взимают плату с туристов

Сейчас климатический сбор взимается только в тех местностях, которые соответствуют ряду критериев, в частности:

низкий уровень загрязнения воздуха и электромагнитного излучения;

благоприятная экологическая среда: наличие купальных зон, внутренних водоемов и значительная доля лесов и сельскохозяйственных угодий (не менее 80% территории);

наличие ценных природных ландшафтов;

комфортные условия проживания.

Из-за этих требований общины, которые популярны среди туристов, но не соответствуют экологическим параметрам, не имеют права взимать климатический налог.

Почему хотят ввести сборы

В Polska 2050 объясняют необходимость изменений тем, что фактически лишь небольшая часть из 2 479 польских муниципалитетов реально применяет действующий сбор.

При этом увеличение количества туристов создает для органов местного самоуправления дополнительные расходы — от содержания инфраструктуры и уборки до обеспечения безопасности. Поэтому, считают депутаты, финансовый взнос должны получать и те общины, которые не соответствуют климатическим критериям, но все равно принимают большой туристический поток.

