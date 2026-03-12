Видео
Главная Финансы В Польше возьмут под контроль криптовалюту — что это значит для украинцев

В Польше возьмут под контроль криптовалюту — что это значит для украинцев

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 18:48
Криптооперации в Польше будут проверяться налоговиками — что это значит
Девушка со смартфоном в руках и монета Bitcoin. Фото: Unsplash, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Польше налоговики начнут изучать данные по криптовалютным операциям. Новые правила коснутся и украинцев, проживающих в этой стране.

Об этом сообщает Rzeczpospolita, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Что изменится для украинцев в Польше

Процедура будет происходить в рамках обмена налоговой информацией с другими странами. Финансовые проверки разрешил Президент Польши Кароль Навроцкий.

Налоговая служба будет собирать информацию о криптоактивах, которые могут быть как платежами, так и инвестициями. Известно, что под проверку попадут:

  • обмен на традиционные валюты и наоборот;
  • обмен между различными криптовалютами;
  • денежные переводы;
  • плата за товары товары.

Ожидается, что первый обмен налоговыми данными по криптовалютным операциям в Польше состоится в 2027 году. Тогда будут проверять информацию за 2026 год.

Как все будет происходить

Над сбором всей необходимой информации будут работать поставщики услуг криптовалюты. Например, они будут проверять своих пользователей и их налоговую резидентность. Организации, работающие на крипторынке, также обязали подробнее сообщать о транзакциях клиентов.

Этих правил должны придерживаться как организации в ЕС так и те, которые работают в других странах, а их услугами пользуются клиенты — налоговые резиденты ЕС.

Как стало известно ранее, Национальный банк Украины (НБУ) установил новые правила для переводов, когда деньги списываются прямо с карты. Ожидается, что благодаря нововведениям украинцы получат дополнительные преимущества. Также мы рассказывали, что должны знать граждане, которые планируют инвестировать в биткоин в 2026 году.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
