Криптооперации в Польше будут проверяться налоговиками — что это значит

В Польше налоговики начнут изучать данные по криптовалютным операциям. Новые правила коснутся и украинцев, проживающих в этой стране.

Что изменится для украинцев в Польше

Процедура будет происходить в рамках обмена налоговой информацией с другими странами. Финансовые проверки разрешил Президент Польши Кароль Навроцкий.

Налоговая служба будет собирать информацию о криптоактивах, которые могут быть как платежами, так и инвестициями. Известно, что под проверку попадут:

обмен на традиционные валюты и наоборот;

обмен между различными криптовалютами;

денежные переводы;

плата за товары товары.

Ожидается, что первый обмен налоговыми данными по криптовалютным операциям в Польше состоится в 2027 году. Тогда будут проверять информацию за 2026 год.

Как все будет происходить

Над сбором всей необходимой информации будут работать поставщики услуг криптовалюты. Например, они будут проверять своих пользователей и их налоговую резидентность. Организации, работающие на крипторынке, также обязали подробнее сообщать о транзакциях клиентов.

Этих правил должны придерживаться как организации в ЕС так и те, которые работают в других странах, а их услугами пользуются клиенты — налоговые резиденты ЕС.

Как стало известно ранее, Национальный банк Украины (НБУ) установил новые правила для переводов, когда деньги списываются прямо с карты. Ожидается, что благодаря нововведениям украинцы получат дополнительные преимущества. Также мы рассказывали, что должны знать граждане, которые планируют инвестировать в биткоин в 2026 году.