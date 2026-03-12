Відео
Україна
Головна Фінанси Польща посилить правила щодо криптовалют — до чого готуватися українцям

Польща посилить правила щодо криптовалют — до чого готуватися українцям

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 18:48
Податкова у Польщі отримає контроль над криптоопераціями — якими будуть правила
Дівчина зі смартфоном у руках і монета Bitcoin. Фото: Unsplash, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У Польщі податківці почнуть вивчати дані щодо криптовалютних операцій. Перевірки торкнуться як поляків, так і громадян інших країн, тобто й українців. 

Про це повідомляє Rzeczpospolita, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Що зміниться для українців у Польщі

Процедура відбуватиметься в рамках обмін податковою інформацією з іншими країнами. Фінансові перевірки дозволив Президент Польщі Кароль Навроцький. 

Податкова служба збиратиме інформацію про криптоактиви, які можуть бути як платежами, так і інвестиціями. Наразі відомо, що під перевірку потраплять:

  • обмін на традиційні валюти і навпаки;
  • обмін між різними криптовалютами;
  • грошові перекази;
  • плата за товари товари.

Очікується, що перший обмін податковими даними щодо криптовалютних операцій в Польщі відбудеться у 2027 році. Тоді перевірятимуть інформацію за 2026 рік.

Як все відбуватиметься

Над збором усієї необхідної інформації працюватимуть постачальники послуг криптовалюти. Наприклад, вони перевірятимуть своїх користувачиів та їхню податкову резидентність. Організації, що працюють на крипторинку, також зобов’язали детальніше повідомляти про транзакцій клієнтів. 

Цих правил мають дотримуватися як організації в ЄС так і ті, які працюють в інших країнах, а їхніми послугами користуються клієнти — податкові резиденти ЄС. 

Як стало відомо раніше, Національний банк України (НБУ) встановив нові правила для переказів, коли гроші списуються прямо з картки. Очікується, що завдяки нововведенням українці отримають додаткові переваги. Також ми розповідали, що мають знати громадяни, які планують інвестувати у біткоїн у 2026 році.

Польща податки криптовалюта гроші перевірки
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
