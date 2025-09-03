Видео
Рада поддержала легализацию криптовалюты — что изменит закон

Рада поддержала легализацию криптовалюты — что изменит закон

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 12:45
Легализация криптовалюты в Украине — Рада поддержала новый закон
Монета биткоина. Фото: Pixabay

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о виртуальных активах. Этот документ формирует правовое поле для развития современного финансового рынка и цифровой экономики.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Дискуссии по этому вопросу продолжались несколько лет. Рабочая группа из числа народных депутатов провела основательную работу и предложила качественный документ, который может быть взят за основу", — напомнил нардеп.

Что меняет новый закон

Гетманцев подчеркнул, что виртуальные активы не являются деньгами и не могут использоваться как официальное средство платежа в Украине. Их правовой режим близок к режиму движимого имущества с точки зрения гражданского права.

Новая редакция Закона "О виртуальных активах" предусматривает отождествление токенов электронных денег с электронными деньгами в понимании Закона Украины "О платежных услугах".

Законопроект 10225-д по регулированию оборота виртуальных активов в Украине, который Верховная Рада проголосовала в первом чтении в среду, 3 сентября, как пояснил председатель комитета по вопросам финансов, разделяет все виртуальные активы на три основные категории:

  1. Токены с привязкой к активам — их стоимость стабилизируется путем привязки к активам, таким как валюта или имущество.
  2. Токены электронных денег — привязаны к одной официальной валюте.
  3. Другие виртуальные активы — категория, охватывающая активы, которые не относятся к первым двум типам.

"Здесь нами предложена модель, согласно которой Регулятор будет определять какие именно виртуальные активы (кроме токенов с привязкой к активам и токенов электронных денег) будут относиться к этой категории", — добавил Гетманцев.

Что будет с налогообложением доходов в виртуальных активах

"Налоги общие будут (18+5%) с прибыли и первый год будет льготная ставка 5% с выхода в фиат в первый год. Кто регулятор (НБУ или НКЦБФР), до сих пор неизвестно", — написал в своем телеграм-канале депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

В то же время Даниил Гетманцев пояснил, что в части налогообложения законопроектом предлагается:

  • вести отдельное (от других доходов и другой инвестиционной прибыли) налогообложение доходов от операций с виртуальными активами (ВА);
  • облагать налогом именно прибыль от операций с ВА, полученную в течение года, как разницу между доходами от продажи и расходами на приобретение ВА в течение года;
  • физическое лицо должно само декларировать доходы и платить налоги;
  • не облагать налогом доходы от операций по обмену ВА на другие ВА, а также доход от продажи ВА в пределах одной минимальной заработной платы;
  • стоимость ВА, полученных в результате их эмиссии (создания) или бесплатной передачи от их эмитентов или оферентов и/или полученные исключительно в обмен на персональные данные физического лица;
  • убытки, полученные в предыдущие периоды (если продавали дешевле, чем покупали — это рисковый рынок), учитывать до их погашения (за некоторыми исключениями).

Кроме того, для виртуальных активов, приобретенных до вступления в силу этого закона, в случае их продажи в течение 2026 года физические лица будут иметь право выбрать льготную ставку НДФЛ — 5%.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
