Биткоин снова дорожает — каким может быть курс в 2026 году

Начало 2026 года получилось довольно нестабильным для криптовалютного рынка. Так, самая популярная криптовалюта в мире Bitcoin неожиданно для многих начала дешеветь. В первые дни февраля казалось, что ситуация начала более-менее стабилизироваться: курс Bitcoin достиг и закрепился на отметке в 70 000 долларов, однако улучшение оказалось краткосрочным.

Курс Bitcoin

Как свидетельствуют данные биржи Binance, по состоянию на 11 февраля 2026 года, Bitcoin стоит 66 597, 34 доллара. Несмотря на снижение курса, рыночный аналитик IG Australia Тони Сикамор говорит, что BTC уже вскоре снова может стоить более 80 000 долларов.

"Есть возможность, что Bitcoin восстановится до отметок в 73 000 — 75 000 долларов. Если курс будет выше - это путь для продолжения восстановления до 81 000 долларов", — пояснил Симакор.

Один из показателей, который может свидетельствовать о восстановлении позиций биткоина — это то, что биржи, которые занимаются инвестициями в криптовалюту, с 6 февраля получили более 200 млн долларов от инвесторов.

Как отметил Джеф Андерсон, глава STS Digital в Азии, если нестабильность на крипторынке снизится сейчас, то в дальнейшем курс BTC будет меняться чаще.

"Падение ниже 70 000 долларов будет менее значительным", — подчеркнул аналитик.

При этом он добавил, что ожидается устойчивое движение Bitcoin от 62 000 до 76 000 долларов.

Ранее мы писали, что Украина попала в топ-4 стран по количеству биткоин-резервов в мире. Наше государство имеет 46,3 тысячи биткоинов. Также рассказывали, что президент США является одним из криптобогачей. Журналисты уже получили информацию о его криптоактивах.