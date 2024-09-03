Ощадбанк сообщил, когда ждать решения о новом сроке действия карт

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "Ощадбанк" дало объяснение клиентам относительно срока действия платежных карт, который подходит к концу 30 сентября 2024 года. С таким вопросом обращаются граждане.

Об этом говорится на официальной странице госбанка в Facebook.

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Срок действия карт Ощадбанка

Как отмечается в одном из сообщений, в банк обратились с вопросом о сроке действия для платежных карт, срок которых истек еще с февраля 2022 года, ведь вскоре он закончится тоже. Граждан беспокоит, нужно ли обновлять карты в банке, ведь такую необходимость переносили уже несколько раз для удобства клиентов из-за военного положения.

"Подскажите, пожалуйста, что с карточками срок действия которых был продлен до конца сентября, принято ли новое решение", — говорится в вопросе.

Как отметили в государственном финучреждении, карточки будут действительны по меньшей мере до 30 сентября этого года. О новых продолжениях информацию обнародуют к концу месяца.

"Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт до 30 сентября 2024 года. О новых продлениях информация будет доказана чуть позже (ближе к концу месяца). Она появится на официальном сайте банка", — сообщили в финучреждении.

Обращение. Источник: Сбербанк

Ранее даже после истечения срока действия платежные карты работали полноценно. Ими можно было:

производить расчеты в торговых сетях;

снимать наличные в банкоматах.

"В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карточек, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 30 сентября 2024 года. Продление происходит автоматически для карточек, срок которых истек начиная с февраля 2022 года. В случае окончание срока действия такие карточки продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкоматах и т.п.", — отмечали ранее в Ощадбанке.

Что еще нужно знать

Напомним, военные жалуются на дискриминацию в Ощадбанке во время предоставления кредитов на установку солнечных электростанций. Мужчине отказали в выдаче денег, ссылаясь на условия программы.

Мы также писали, что Ощадбанк ограничивает доступ клиентов к средствам во время карточных операций. Одна клиентка сообщила, что банк без предупреждения ввел ограничения на использование средств.