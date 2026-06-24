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Главная Финансы Клиенты Ощадбанка бесплатно получат зарядные станции: условия

Клиенты Ощадбанка бесплатно получат зарядные станции: условия

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 06:01
Ощадбанк за некоторые переводы предоставит бесплатно зарядные станции: как получить
Отделение Ощадбанка и зарядная станция. Фото: zdnet.com, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" могут бесплатно получить зарядные станции и другие энергоэффективные устройства в рамках акции, которая продлится до конца июля 2026 года. Для участия в программе необходимо лишь получить некоторые международные переводы.

Об этом сообщает издание Новини.LIVE, ссылаясь на объявление банка.

За какие переводы дадут зарядную станцию от Ощадбанка

По данным государственного финансового учреждения, речь идет об акции, распространяющейся на операции по получению международных переводов, после чего такие клиенты смогут принять участие в розыгрыше устройств, актуальных во время отключений электроэнергии.

"Международные переводы, которые дают больше. Получать поддержку от родных и близких из-за рубежа теперь не только удобно, но и выгодно. Получайте международные переводы на карту Visa через "Мобильное Ощад" и автоматически участвуйте в розыгрыше полезных подарков", — говорится в сообщении.

В рамках акционной программы клиенты смогут стать обладателями:

Читайте также:
  • повербанка;
  • зарядной станции EcoFlow River 3;
  • зарядной станции EcoFlow Delta 3.

Как принять участие в розыгрыше клиентам Ощадбанка

Для того, чтобы принять участие в акционной программе Ощадбанка, граждане должны выполнить несколько условий. А именно:

  1. Получить международный перевод на карту Visa;
  2. Перевод должен поступить через приложение "Мобильный Ощад";
  3. После получения средств клиент автоматически будет включен в розыгрыш.

Учитывая это, от граждан требуется минимум усилий для того, чтобы стать участником программы, ведь дополнительная регистрация не требуется.

В зависимости от суммы клиенты потенциально могут получить:

  • за переводы от 1000 грн (в эквиваленте) — портативные зарядные устройства;
  • за переводы от 2000 грн (в эквиваленте) — зарядные станции EcoFlow River 3;
  • за переводы от 3000 грн (в эквиваленте) — главный приз EcoFlow Delta 3.

Соответствующая акция по розыгрышу устройств для усиления энергонезависимости будет действовать до 31 июля 2026 года включительно.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк выплатит клиентам кэшбэк за один из видов пополнения карт. Предусматривается начисление 0,5% за первые пять переводов средств. В целом граждане смогут рассчитывать на суммы до 500 грн. Для этого необходимо соблюсти несколько условий. Соответствующая акция продлится до 31 июля 2026 года.

Еще Новини.LIVE рассказывали, как клиентам Ощадбанка не переплачивать за смену PIN-кода к картам. Граждане могут многократно менять коды. Однако предусмотрена комиссия в размере 15 грн за каждую попытку. В то же время, некоторые способы позволят не платить за такую услугу.

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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