В Ощадбанке объяснили, как действовать в случае ошибочного перевода денег

Девушка держит в руке смартфон, карта Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном "Ощадбанке" дали рекомендации, как действовать в случае ошибочного перевода средств. Там уточнили, при каких обстоятельствах необходимо обращаться в полицию, а иногда и в суд. Однако есть еще несколько вариантов, как безопасно вернуть свои деньги.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Как действовать в случае ошибочного перевода денег в Ощадбанке

По данным банка, в случае ошибочного перевода средств важно понять, куда ушла сумма, а дальше уже действовать.

Если клиент ошибся в номере карты или IBAN, то для возврата ошибочно перечисленных средств на карту доступны два варианта.

Если карта или счет окажутся недействительными, то система сама отклонит платеж или через несколько часов автоматически вернет деньги.

Если случайно были введены данные карты кому-то из знакомых, то можно самостоятельно обратиться к этому человеку с просьбой вернуть перечисленные средства.

Если человек неизвестен, то также можно связаться с ним. Благодаря тому, что карточные переводы в Ощад 24/7 возможны по номеру телефона, можно позвонить.

Также неизвестному человеку можно попробовать повторно отправить символическую сумму, указав в описании платежа о предыдущем ошибочном переводе.

В случае, если человек не хочет возвращать деньги, необходимо связаться с банком получателя и объяснить ситуацию. Необходимо заявить о возможности обращения в суд на банк. Финансовому учреждению известны данные лица, поэтому сотрудники приложат усилия, чтобы помочь с возвратом средств и избежать судебного иска.

Когда необходимо обращаться в полицию и в суд

Также, если человек стал жертвой мошенников и был осуществлен перевод, то в таком случае необходимо сразу обращаться в Нацполицию. Такой вариант возможен тогда, когда человек точно знает, что операция была мошеннической. Последовательность действий должна быть следующей:

необходимо сообщить в банк о незаконной операции;

попытаться заблокировать платеж, если он еще находится в обработке;

подать заявку на возврат денег по процедуре "chargeback", если средства были отправлены с карт Visa или MasterCard;

подать заявление о мошенничестве в полицию или киберполицию. Им необходимо объяснить ситуацию.

Если все вышеперечисленные действия окажутся тщетными и деньги добровольно не вернут, то следующим шагом должен стать суд.

Ранее Новости.LIVE сообщали о том, что сейчас в Ощадбанке открытие цифровой карты онлайн доступно даже тем, кто не является клиентом. До этого банк предоставлял такую возможность только действующим клиентам. Предусмотрено два способа регистрации. При этом можно открывать не только дебетовые карты, но и кредитные.

Еще Новини.LIVE писали о правилах для клиентов Ощадбанка относительно перевода средств со счета ФЛП. В частности, деньги нужно переводить со счета предпринимателя на личный. Также нельзя принимать оплату от клиентов на собственные карты. Если налоговики обнаружат регулярные переводы от посторонних лиц, то такие средства могут не признать в качестве дохода.