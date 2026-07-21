Перевод денег со счета ФЛП на собственную карту в Ощадбанке: что нужно знать

Деньги и карта, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

У бизнес-клиентов государственного "Ощадбанка" иногда могут возникать проблемы с Государственной налоговой службой (ГНС) при перечислении средств с предпринимательского счета на личную карту. Налоговики могут расценить это как попытку искусственно занизить выручку и сумму подлежащих уплате налогов.

Новини.LIVE рассказывают, как снять средства со счета ФЛП без нарушения норм законодательства.

Что нужно знать о счетах ФЛП в Ощадбанке

По информации банка, бизнес-клиенты могут свободно тратить деньги со счета физического лица-предпринимателя на собственные нужды в соответствии с Хозяйственным кодексом.

Для предпринимателей нет ограничений по максимальному количеству расчетных счетов, поэтому можно заключать договоры с любым количеством финансовых учреждений, выбирая наиболее выгодные условия. Переводы между собственными счетами физического лица-предпринимателя являются законными и не облагаются налогом, поскольку речь идет о перемещении задекларированных средств.

Кодекс предусматривает, что деятельность предпринимателя является самостоятельной и предполагает получение прибыли: остаток средств после уплаты налогов считается чистым доходом, которым разрешается распоряжаться по собственному усмотрению. Однако есть нюанс — для этого необходимо перевести сумму средств со счета ФЛП на личный счет.

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Также нельзя принимать оплату от клиентов на личные карты. Если налоговая обнаружит регулярные денежные переводы от посторонних лиц, эти средства могут не признать доходом. Они будут расценены как доход физического лица и обложены налогом по базовой ставке 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Как перевести деньги со счета ФЛП на личную карту в Ощадбанке

Перевести необходимую сумму можно безналичным переводом на собственную карту, учтя важный момент: в назначении платежа необходимо указать "Перечисление собственной прибыли ФЛП (ФИО) после уплаты налогов на собственную карту для личных нужд. Без НДС".

Осуществить транзакцию со счета ФЛП на карту можно в онлайн-банкинге, воспользовавшись опцией "Перевод на собственную карту". Осуществлять перевод можно только после уплаты налогов и подачи отчетности, в которой указан чистый доход. Соответствующая сумма разрешена для перевода и снятия.

Согласно закону "О финансовом мониторинге", снятие наличных со счета физического лица-предпринимателя на сумму свыше 400 000 грн или эквивалента в валюте автоматически будет подлежать контролю. Транзакция, превышающая этот предел, будет расценена как подозрительная.

В связи с ужесточением мониторинга Нацбанка за операциями с наличными, подозрения могут вызвать регулярное снятие со счета ФЛП через банкоматы или кассы крупных сумм (свыше 100 000 грн в месяц). Поэтому стоит соблюдать соответствующий лимит.

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