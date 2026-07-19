Ощадбанк выплатит клиентам вознаграждение в 1 000 грн: кто и как может получить

Мужчина и женщина с картой, банковское отделение. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" смогут принять участие в программе розыгрыша подарочных электронных сертификатов номиналом 1 000 грн. Получить такую возможность можно при условии соблюдения определенных правил.

О том, как стать обладателем сертификата от финучреждения, рассказывают Новини.LIVE.

Кому начислят вознаграждение в размере 1 000 грн в Ощадбанке

По информации финансового учреждения, речь идет о реализации акционной программы под названием "Оформляй автогражданку — получай подарок". В ее рамках участники смогут получить денежные бонусы на покупки — сертификаты Giftmall номиналом 1 000 грн.

Принять участие в розыгрыше можно, оформив полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОСАГО) в отделениях Ощадбанка. Заключение договора автоматически позволит стать одним из претендентов на денежные призы от банка.

Как отмечают в финансовом учреждении, в рамках акции среди клиентов разыграют подарочные электронные сертификаты Giftmall номиналом 1 000 грн, которые можно будет использовать на шопинг или развлечения. Всего в ходе акции планируется выбрать 70 победителей. Стоимость поощрения не будет облагаться подоходным налогом и военным сбором.

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Программа охватит всю территорию Украины, кроме временно оккупированных и тех, где до сих пор продолжаются боевые действия. Акция продлится до 31 июля 2026 года.

Giftmall — это универсальный мультибрендовый сертификат, который действует как подарочная карта. В частности, его можно будет обменять на сайте giftmall на сертификаты конкретных брендов.

Как получить бонус клиентам Ощадбанка

Согласно условиям программы, чтобы принять участие в розыгрыше денежных сертификатов на 1 000 грн, гражданам необходимо выполнить несколько шагов:

Посетить любое отделение Ощадбанка на территории Украины (кроме оккупированных территорий и зон ведения боевых действий); Оформить полис "Автогражданка" от одной из страховых компаний-партнеров через "Ощад"; Внести страховой взнос так, чтобы он поступил на счет страховой компании до даты проведения розыгрыша; При выполнении соответствующих шагов клиент автоматически станет участником розыгрыша.

Ожидается, что победители будут определяться в пять этапов в течение срока действия акции методом случайной жеребьевки (рандомно) по базам участников каждой страховой компании.

По итогам каждого из этапов страховые компании выберут по два победителя.

"Сертификат покрывает расходы, соответствующие его номиналу. Владелец сертификата по своему усмотрению может покрыть расходы сверх номинала сертификата за свой счет. Сертификат должен быть использован до истечения его срока действия", — добавили в банке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Ощадбанк может начислить клиентам денежное вознаграждение. Как сообщили в финансовом учреждении, речь идет об инициативе банка и его многолетнего партнера ЧАО "МетЛайф". В рамках акции клиенты смогут выиграть ценные подарки. Для этого необходимо лишь оформить договор страхования "Мое здоровье".

Еще Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке запустили программу предоставления вознаграждений за пополнение банковских карт. В частности, такая возможность доступна владельцам пенсионных карт до конца июля этого года. По условиям акции начисляется кэшбэк в размере 0,5% за пять пополнений в EasyPay. Максимально можно будет получить 500 грн.