Новая почта запускает ночную доставку: где уже работает

Отделение Новой почты. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

На Новой почте запущен сервис ночной доставки посылок. Это означает, что в пункт назначения они будут поступать ещё до начала рабочего дня. Посылки будут оставлять в почтоматах.

Об этом сообщила пресс-служба Новой пошты, передает Новини.LIVE.

Подробнее о ночной доставке Новой почты

Ночная доставка — это пока пилотный проект, который тестируется с 22:00 до 07:00 утра в:

Киеве;

Одессе;

Львове;

Полтаве;

Днепре.

"После успешного завершения тестирования мы планируем масштабировать этот опыт и запустить ночную доставку в почтоматы во всех городах-миллионниках и областных центрах Украины", — сказал директор департамента логистики почтоматов Иван Богуцкий.

Какие еще изменения готовит Новая почта

В компании хотят, чтобы клиенты получали свои заказы еще быстрее, поэтому работают над сокращением общего времени доставки. Отмечается, что еще в начале 2026 года средний срок доставки отправления в почтомат составлял 26,5 часа. В мае этот показатель сократили до 20,5 часов.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцы могут по-новому получать посылки. Так, почтоматы Укрпошти заработали еще в пяти городах. Теперь для того, чтобы забрать отправление, оператор не нужен.

Еще Новини.LIVE писали, что почтово-логистический оператор Meest Почта изменил тарифы на свои услуги. Подорожала, например, доставка посылок по Украине. В среднем цены выросли на 10–20 грн в зависимости от веса и формата доставки.