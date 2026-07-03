Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Кэшбэк в Ощадбанке аннулируют: какого числа "сгорят" средства

Кэшбэк в Ощадбанке аннулируют: какого числа "сгорят" средства

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2026 06:01
Клиентам Ощадбанка аннулируют кэшбэк: что необходимо сделать до 31 июля
Банковское отделение, карта в руках. Новости.LIVE, Ощадбанк. Коллаж: Новости.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" обязаны использовать кэшбэк от государства до новой утвержденной даты, в противном случае средства вернутся в государственный бюджет. Организаторы решили предоставить на это дополнительный месяц, ведь срок должен был истечь в июле 2026 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на госсервис "Дія".

Что нужно знать клиентам Ощадбанка о кэшбэке от государства

Речь идет о средствах правительственной программы "Национальный кэшбэк". Изменения коснутся средств, начисленных в рамках трех госинициатив:

  1. "Национальный кэшбэк";
  2. "Зимняя 1000 грн";
  3. Кэшбэк на топливо.

Использовать накопленные средства по этим программам можно будет до 31 июля 2026 года. После этой даты деньги вернутся в госбюджет.

"С 3 июля украинцы начнут получать кэшбэк за апрель. Вместе с апрельской выплатой украинцы получат и кэшбэк на топливо, который действовал с 20 марта по 31 мая. Чтобы все успели использовать средства после их зачисления, правительство продлит срок их использования до 31 июля", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Потратить кэшбэк можно на следующие позиции:

  • коммунальные услуги;
  • лекарства и медицинские изделия;
  • книги и печатную продукцию;
  • почтовые услуги;
  • продукты украинских производителей;
  • благотворительность и пожертвования на ВСУ.

В то же время в дальнейшем программа "Нацкэшбэк" продолжит действовать в обычном режиме.

Как подключить карты Ощадбанка к программе "Нацкэшбэк"

Чтобы присоединиться к правительственной программе кэшбэка, призванной поддержать отечественных производителей, необходимо выполнить несколько шагов в соответствии с инструкцией в приложении "Мобильный Ощадбанк". А именно:

  • нужно обновить приложения Ощадбанка и "Дії";
  • после этого на главном экране "Ощад24" нужно нажать "+" (Мои возможности);
  • выбрать "Заказать карту";
  • открыть раздел "Нацкэшбэк";
  • затем в "Дії" выбрать пункт "Нацкэшбэк";
  • указать карту Ощадбанка для зачисления кэшбэка;
  • далее в "Ощад24" указать карту (зарплатную/пенсионную), с которой будет производиться оплата товаров;
  • согласиться с передачей информации о транзакциях для зачисления кэшбэка.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в июле в приложении "Ощад24/7" в целях безопасности продолжат действовать ограничения на переводы. Среди них: лимиты на сумму перевода в ночное время, ограничения на объемы отправлений, требующих дополнительного подтверждения посредством SMS-сообщения на финансовый номер телефона.

Также Новини.LIVE писали, что 1 июля изменились тарифы. Обновленные правила коснулись ряда клиентов финучреждения. В частности, банк начнет по-другому обслуживать пенсионные карты Mastercard Debit World цвета тиффани по пакету "Мой счет" — комиссию отменили. В то же время стоимость обслуживания неактивных счетов составит 150 грн в месяц.​

Ощадбанк деньги банки
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации