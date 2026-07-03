Клиентам Ощадбанка аннулируют кэшбэк: что необходимо сделать до 31 июля

Банковское отделение, карта в руках. Новости.LIVE, Ощадбанк. Коллаж: Новости.LIVE

Клиенты государственного "Ощадбанка" обязаны использовать кэшбэк от государства до новой утвержденной даты, в противном случае средства вернутся в государственный бюджет. Организаторы решили предоставить на это дополнительный месяц, ведь срок должен был истечь в июле 2026 года.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на госсервис "Дія".

Что нужно знать клиентам Ощадбанка о кэшбэке от государства

Речь идет о средствах правительственной программы "Национальный кэшбэк". Изменения коснутся средств, начисленных в рамках трех госинициатив:

"Национальный кэшбэк"; "Зимняя 1000 грн"; Кэшбэк на топливо.

Использовать накопленные средства по этим программам можно будет до 31 июля 2026 года. После этой даты деньги вернутся в госбюджет.

"С 3 июля украинцы начнут получать кэшбэк за апрель. Вместе с апрельской выплатой украинцы получат и кэшбэк на топливо, который действовал с 20 марта по 31 мая. Чтобы все успели использовать средства после их зачисления, правительство продлит срок их использования до 31 июля", — говорится в сообщении.

Читайте также:

Потратить кэшбэк можно на следующие позиции:

коммунальные услуги;

лекарства и медицинские изделия;

книги и печатную продукцию;

почтовые услуги;

продукты украинских производителей;

благотворительность и пожертвования на ВСУ.

В то же время в дальнейшем программа "Нацкэшбэк" продолжит действовать в обычном режиме.

Как подключить карты Ощадбанка к программе "Нацкэшбэк"

Чтобы присоединиться к правительственной программе кэшбэка, призванной поддержать отечественных производителей, необходимо выполнить несколько шагов в соответствии с инструкцией в приложении "Мобильный Ощадбанк". А именно:

нужно обновить приложения Ощадбанка и "Дії";

после этого на главном экране "Ощад24" нужно нажать "+" (Мои возможности);

выбрать "Заказать карту";

открыть раздел "Нацкэшбэк";

затем в "Дії" выбрать пункт "Нацкэшбэк";

указать карту Ощадбанка для зачисления кэшбэка;

далее в "Ощад24" указать карту (зарплатную/пенсионную), с которой будет производиться оплата товаров;

согласиться с передачей информации о транзакциях для зачисления кэшбэка.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в июле в приложении "Ощад24/7" в целях безопасности продолжат действовать ограничения на переводы. Среди них: лимиты на сумму перевода в ночное время, ограничения на объемы отправлений, требующих дополнительного подтверждения посредством SMS-сообщения на финансовый номер телефона.

Также Новини.LIVE писали, что 1 июля изменились тарифы. Обновленные правила коснулись ряда клиентов финучреждения. В частности, банк начнет по-другому обслуживать пенсионные карты Mastercard Debit World цвета тиффани по пакету "Мой счет" — комиссию отменили. В то же время стоимость обслуживания неактивных счетов составит 150 грн в месяц.​