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Главная Финансы Таксист просит доплату после поездки: как защитить свой кошелек

Таксист просит доплату после поездки: как защитить свой кошелек

Ua ru
3 октября 2026 15:25
Стоимость такси выросла после поездки: в каких случаях пассажир может отказаться от доплаты
Такси едет по дороге. Фото: Новини.LIVE

Бывает так, что перед поездкой в такси пассажиру назвали одну цену, но по прибытии водитель вдруг требует заплатить больше, чем договаривались. Это может произойти как при заказе через приложение, так и при устной договоренности с водителем. В такой ситуации стоит знать, что доплата не всегда законна — сначала нужно выяснить несколько нюансов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Когда водитель может попросить больше

Согласно Гражданскому кодексу Украины, после заключения договора изменять цену можно только в случаях, предусмотренных договором или законом. Поэтому если до начала поездки была согласована конкретная сумма, а пассажир не изменял условий заказа, водитель не может увеличить ее по прибытии.

Сумма может измениться, например, если:

  • пассажир изменил маршрут или адрес;
  • добавилась остановка;
  • имело место платное ожидание;
  • начальная цена была лишь ориентировочной;
  • правила сервиса заранее предусматривали возможность перерасчета.

При этом водитель или сервис должны объяснить, по какой причине изменилась сумма и как именно она была рассчитана.

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Если цена зафиксирована в приложении

Если приложение показало фиксированную стоимость, пассажир не менял маршрут, а после поездки с него требуют больше, такую доплату должны объяснить. Поэтому лучше не удалять заказ из истории и сделать скриншот стоимости поездки.

Если же при заказе была указана ориентировочная сумма или тариф зависел от времени и расстояния, окончательная стоимость может отличаться. Например, на нее могут повлиять продолжительность ожидания или дополнительная остановка.

Если заказывали обычное такси

Для такси действуют отдельные правила. Водитель должен сообщить пассажиру стоимость проезда и показания таксометра в начале и в конце поездки. Сумма оплаты должна соответствовать его показаниям. Пассажир может попросить рассчитать сумму в соответствии с показаниями таксометра и выдать чек. Такая возможность предусмотрена правилами оказания услуг пассажирского автомобильного транспорта.

Что делать, если водитель называет большую сумму

Прежде всего нужно попросить объяснить причину доплаты и предоставить расчет. Если заказ оформлялся через приложение, желательно сразу сохранить всю информацию о нем. Полезно иметь:

  • скриншот исходной цены;
  • номер и время заказа;
  • маршрут;
  • данные водителя и автомобиля;
  • чек;
  • информацию об ожидании или дополнительных платежах;
  • переписку с водителем или службой поддержки.

Если водитель не может объяснить увеличение суммы, пассажир может оспорить необоснованную доплату.

Можно ли вернуть уже уплаченные деньги

Если пассажир считает, что с него безосновательно взыскали дополнительные средства, он может потребовать возврата разницы. Сначала нужно обратиться к перевозчику или в службу поддержки платформы. В обращении следует указать номер заказа, согласованную и фактически уплаченную сумму, объяснить причину спора и потребовать вернуть остаток денег.

К претензии лучше приложить скриншоты, чек, банковскую выписку и переписку. Если вопрос не решен, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд.

Почему важно не отменять заказ

Отдельную проблему может создать ситуация, когда водитель просит отменить поездку в приложении и рассчитаться с ним напрямую. В таком случае пассажиру будет сложнее подтвердить, какая сумма была согласована и на каких условиях предоставлялась услуга.

Куда еще можно подать жалобу

В зависимости от ситуации пассажир может обратиться:

  • в службу поддержки сервиса;
  • к перевозчику;
  • в Госпродпотребслужбу — по поводу нарушения прав потребителя;
  • в Укртрансбезопасность — по поводу нарушений законодательства об автомобильном транспорте;
  • в полицию — если водитель угрожает, не позволяет выйти из автомобиля, удерживает вещи или документы или силой заставляет отдать деньги;
  • в суд — для возврата средств и возмещения убытков.

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поездки такси оплата пассажиры цена
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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