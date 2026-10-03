Стоимость такси выросла после поездки: в каких случаях пассажир может отказаться от доплаты

Такси едет по дороге. Фото: Новини.LIVE

Бывает так, что перед поездкой в такси пассажиру назвали одну цену, но по прибытии водитель вдруг требует заплатить больше, чем договаривались. Это может произойти как при заказе через приложение, так и при устной договоренности с водителем. В такой ситуации стоит знать, что доплата не всегда законна — сначала нужно выяснить несколько нюансов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Реклама

Когда водитель может попросить больше

Согласно Гражданскому кодексу Украины, после заключения договора изменять цену можно только в случаях, предусмотренных договором или законом. Поэтому если до начала поездки была согласована конкретная сумма, а пассажир не изменял условий заказа, водитель не может увеличить ее по прибытии.

Сумма может измениться, например, если:

пассажир изменил маршрут или адрес;

добавилась остановка;

имело место платное ожидание;

начальная цена была лишь ориентировочной;

правила сервиса заранее предусматривали возможность перерасчета.

При этом водитель или сервис должны объяснить, по какой причине изменилась сумма и как именно она была рассчитана.

Читайте также:

Если цена зафиксирована в приложении

Если приложение показало фиксированную стоимость, пассажир не менял маршрут, а после поездки с него требуют больше, такую доплату должны объяснить. Поэтому лучше не удалять заказ из истории и сделать скриншот стоимости поездки.

Если же при заказе была указана ориентировочная сумма или тариф зависел от времени и расстояния, окончательная стоимость может отличаться. Например, на нее могут повлиять продолжительность ожидания или дополнительная остановка.

Если заказывали обычное такси

Для такси действуют отдельные правила. Водитель должен сообщить пассажиру стоимость проезда и показания таксометра в начале и в конце поездки. Сумма оплаты должна соответствовать его показаниям. Пассажир может попросить рассчитать сумму в соответствии с показаниями таксометра и выдать чек. Такая возможность предусмотрена правилами оказания услуг пассажирского автомобильного транспорта.

Что делать, если водитель называет большую сумму

Прежде всего нужно попросить объяснить причину доплаты и предоставить расчет. Если заказ оформлялся через приложение, желательно сразу сохранить всю информацию о нем. Полезно иметь:

скриншот исходной цены;

номер и время заказа;

маршрут;

данные водителя и автомобиля;

чек;

информацию об ожидании или дополнительных платежах;

переписку с водителем или службой поддержки.

Если водитель не может объяснить увеличение суммы, пассажир может оспорить необоснованную доплату.

Можно ли вернуть уже уплаченные деньги

Если пассажир считает, что с него безосновательно взыскали дополнительные средства, он может потребовать возврата разницы. Сначала нужно обратиться к перевозчику или в службу поддержки платформы. В обращении следует указать номер заказа, согласованную и фактически уплаченную сумму, объяснить причину спора и потребовать вернуть остаток денег.

К претензии лучше приложить скриншоты, чек, банковскую выписку и переписку. Если вопрос не решен, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд.

Почему важно не отменять заказ

Отдельную проблему может создать ситуация, когда водитель просит отменить поездку в приложении и рассчитаться с ним напрямую. В таком случае пассажиру будет сложнее подтвердить, какая сумма была согласована и на каких условиях предоставлялась услуга.

Куда еще можно подать жалобу

В зависимости от ситуации пассажир может обратиться:

в службу поддержки сервиса;

к перевозчику;

в Госпродпотребслужбу — по поводу нарушения прав потребителя;

в Укртрансбезопасность — по поводу нарушений законодательства об автомобильном транспорте;

в полицию — если водитель угрожает, не позволяет выйти из автомобиля, удерживает вещи или документы или силой заставляет отдать деньги;

в суд — для возврата средств и возмещения убытков.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько могут вернуть за посылку, уничтоженную в результате российской атаки. Новая почта компенсирует заявленную стоимость отправления, которую указал клиент при оформлении. Для посылок до 30 килограммов можно заявить до 1 миллиона гривен, а для более тяжелых — до 5 миллионов, поэтому дорогую вещь важно оценивать правильно.

Также Новини.LIVE рассказывали, что делать, если в салоне красоты испортили стрижку или окрашивание. Клиент может потребовать исправить недостатки, уменьшить стоимость услуги, повторить процедуру или компенсировать убытки. Если результат имеет существенный недостаток и исправить его невозможно, можно потребовать возврата денег, а чек, фото и переписка помогут доказать вашу позицию.