Стоимость такси выросла после поездки: в каких случаях пассажир может отказаться от доплаты

Таксист просит доплату после поездки: как защитить свой кошелек
Бывает так, что перед поездкой в такси пассажиру назвали одну цену, но по прибытии водитель вдруг требует заплатить больше, чем договаривались. Это может произойти как при заказе через приложение, так и при устной договоренности с водителем. В такой ситуации стоит знать, что доплата не всегда законна — сначала нужно выяснить несколько нюансов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Когда водитель может попросить больше
Согласно Гражданскому кодексу Украины, после заключения договора изменять цену можно только в случаях, предусмотренных договором или законом. Поэтому если до начала поездки была согласована конкретная сумма, а пассажир не изменял условий заказа, водитель не может увеличить ее по прибытии.
Сумма может измениться, например, если:
- пассажир изменил маршрут или адрес;
- добавилась остановка;
- имело место платное ожидание;
- начальная цена была лишь ориентировочной;
- правила сервиса заранее предусматривали возможность перерасчета.
При этом водитель или сервис должны объяснить, по какой причине изменилась сумма и как именно она была рассчитана.
Если цена зафиксирована в приложении
Если приложение показало фиксированную стоимость, пассажир не менял маршрут, а после поездки с него требуют больше, такую доплату должны объяснить. Поэтому лучше не удалять заказ из истории и сделать скриншот стоимости поездки.
Если же при заказе была указана ориентировочная сумма или тариф зависел от времени и расстояния, окончательная стоимость может отличаться. Например, на нее могут повлиять продолжительность ожидания или дополнительная остановка.
Если заказывали обычное такси
Для такси действуют отдельные правила. Водитель должен сообщить пассажиру стоимость проезда и показания таксометра в начале и в конце поездки. Сумма оплаты должна соответствовать его показаниям. Пассажир может попросить рассчитать сумму в соответствии с показаниями таксометра и выдать чек. Такая возможность предусмотрена правилами оказания услуг пассажирского автомобильного транспорта.
Что делать, если водитель называет большую сумму
Прежде всего нужно попросить объяснить причину доплаты и предоставить расчет. Если заказ оформлялся через приложение, желательно сразу сохранить всю информацию о нем. Полезно иметь:
- скриншот исходной цены;
- номер и время заказа;
- маршрут;
- данные водителя и автомобиля;
- чек;
- информацию об ожидании или дополнительных платежах;
- переписку с водителем или службой поддержки.
Если водитель не может объяснить увеличение суммы, пассажир может оспорить необоснованную доплату.
Можно ли вернуть уже уплаченные деньги
Если пассажир считает, что с него безосновательно взыскали дополнительные средства, он может потребовать возврата разницы. Сначала нужно обратиться к перевозчику или в службу поддержки платформы. В обращении следует указать номер заказа, согласованную и фактически уплаченную сумму, объяснить причину спора и потребовать вернуть остаток денег.
К претензии лучше приложить скриншоты, чек, банковскую выписку и переписку. Если вопрос не решен, можно обратиться в Госпродпотребслужбу или в суд.
Почему важно не отменять заказ
Отдельную проблему может создать ситуация, когда водитель просит отменить поездку в приложении и рассчитаться с ним напрямую. В таком случае пассажиру будет сложнее подтвердить, какая сумма была согласована и на каких условиях предоставлялась услуга.
Куда еще можно подать жалобу
В зависимости от ситуации пассажир может обратиться:
- в службу поддержки сервиса;
- к перевозчику;
- в Госпродпотребслужбу — по поводу нарушения прав потребителя;
- в Укртрансбезопасность — по поводу нарушений законодательства об автомобильном транспорте;
- в полицию — если водитель угрожает, не позволяет выйти из автомобиля, удерживает вещи или документы или силой заставляет отдать деньги;
- в суд — для возврата средств и возмещения убытков.
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