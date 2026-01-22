Цены на воду в Украине — изменится ли тариф с 1 февраля

Человек держит деньги на фоне платежек. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года тарифы на услуги по водоснабжению и водоотводу в Украине останутся на прежнем уровне. Ранее правительство призвало регулятора отказаться от запланированного пересмотра цен на воду.

Сколько будут платить украинцы за воду в феврале

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) не пересмотрела тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для украинцев.

Цены для населения действуют на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года. В частности, в Киеве установлены в размере 30,38 грн (вместе НДС 5,06 грн) за 1 куб. м, из них:

16,16 грн (с НДС 2,69 грн) — 1 куб. м водоснабжения;

14,22 грн (с НДС 2,37 грн) — 1 куб. м водоотведения.

Тарифы на воду. Источник: vodokanal.kiev.ua



Предельный размер платы за абонентское обслуживание юрлиц в феврале 2026 года не претерпит изменений. Будет находиться на таком уровне в столице:

услуга централизованного водоснабжения — 47,19 грн (с НДС);

услуга централизованного водоотведения — 47,19 грн (с НДС);

итого — 94,38 грн (с НДС).

Тарифы на воду для юрлиц. Источник: vodokanal.kiev.ua

На формирование тарифа влияет ряд факторов, в частности стоимость электроэнергии, которая не претерпит изменений в феврале.

Формирование тарифа на воду. Источник: vodokanal.kiev.ua

Ранее правительство призвало НКРЭКУ не повышать тарифы на воду в Украине как минимум до завершения войны. Кабмин готов пойти навстречу водоканалам и прийти к компромиссному решению, которое удовлетворит все стороны.

Планы НКРЭКУ по ценам на воду в Украине

Нацкомиссия поддержала для обсуждения возможный пересмотр тарифов на водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей. Речь шла об изменении тарифов с 1 января 2026 года для 37 водоканалов и "Укрзализныци". В частности, оптовые цены (за 1 куб. м без НДС) на водоснабжение планировали повысить до такого уровня:

для "Львовводоканала" — 11,18 грн;

для "Черновцыводоканала" — 13,74 грн;

для "Киевводоканала" — 11,02 грн;

для "Днепроводоканала" — 15,45 грн;

для "Житомирводоканала" — 18,01 грн;

для "Черкассыводоканала" — 11,47 грн;

для "Харьковводоканала" — 18,73 грн.

