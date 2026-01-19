Цены на природный газ в Украине с 1 февраля — кому придется платить больше

Деньги и коммунальные квитанции. Фото: Новини.LIVE

В феврале 2026 года в Украине не ожидается общего повышения тарифов на природный газ. Стоимость услуги останется на прежнем уровне, однако некоторые заплатят больше из-за поступления третьей платежки за голубое топливо.

О том, какими будут тарифы на газ с 1 февраля, рассказывают Новини.LIVE.

Что будет с ценами на природный газ в феврале

В феврале 2026 года тариф на природный газ не претерпит изменений. Как заверили ранее в правительстве и в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", для большинства граждан цена составит 7,96 грн за куб. м (годовой тариф).

Стоимость голубого топлива закреплена на уровне, установленном до 24 февраля 2022 года, из-за действия моратория на повышение цен на газ в течение военного положения и еще полгода после прекращения или отмены.

Согласно постановлению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) №2163, в феврале будет действовать повышенный тариф на услуги распределения газа для небытовых потребителей:

До 31 марта 2026-го (включительно) тариф на распределение газа будет равен 1,69 грн за 1 м3/мес. (без НДС); С 1 апреля 2026-го тариф составит 1,99 грн за 1 м3/мес (без НДС).

Тарифы на доставку голубого топлива для населения будут неизменны в течение действия военного положения и шести месяцев после него.

Кто заплатит больше за голубое топливо в феврале

В феврале 2026 года некоторые граждане должны будут заплатить больше за газ. Речь идет о третьей платежке за услугу осуществления технического обслуживания сетей.

В следующем месяце счета за техническое обслуживание получат те жители многоэтажек, где газовики провели соответствующие работы в январе текущего года. Такая платежка поступает раз в три или пять лет, в зависимости от срока эксплуатации дома и сетей:

срок более 25 лет — раз в три года;

срок менее 25 лет — один раз в пять лет.

Размер к оплате определяется как суммарная стоимость за работы, выполненных в доме, разделенная на количество жителей в нем, кроме тех, которые не используют газ. Минимально услуга стоит более 100 грн, а максимально — более 1 тыс. грн.

Графики осуществления проверок региональные филиалы компании "Газораспределительные сети Украины" размещают на своих сайтах.

