Услуги в ПриватБанке: за что будут взимать новые комиссии

Деньги, карта и прохожие возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Летом 2026 года некоторым клиентам государственного "ПриватБанка" теперь придется платить комиссию в размере почти 2% ежемесячно. Банк обновил одну из услуг, расширив некоторые возможности, и установил фиксированный тариф.

О том, за какую услугу в банке ввели отдельную плату, рассказывают Новини.LIVE.

Обновленные сервисы в ПриватБанке и новые комиссии

Речь идет об изменении подхода к предоставлению услуги "Оплата частями". При совершении онлайн-покупок у партнеров ПриватБанка клиенты смогут самостоятельно установить большее количество платежей, сократив ежемесячную финансовую нагрузку на свой бюджет.

До изменений вопросом установления сроков расчета по услуге занимались магазины, лишь ставя клиентов перед фактом. Теперь же покупатели также будут иметь право указать свои пожелания относительно количества платежей.

Параллельно с этим банк внес изменения в тарифную сетку, установив на новую опцию комиссию в размере 1,9% от стоимости товара. Такая сумма будет взиматься за каждый дополнительный месяц продления действия услуги по инициативе клиента.

Согласно правилам, сумма не будет списываться единовременно, а будет равномерно распределена между платежами. Такой подход позволит сохранить уровень небольших ежемесячных списаний.

В то же время предусмотрен лимит — двойное количество платежей от уровня, установленного магазином, но не более 25 платежей.

То есть клиент сможет продлить график еще на такое же количество платежей, предложенное торговой точкой.

В банке объяснили такие изменения тем, что решили пойти навстречу клиентам, ведь такой подход может существенно снизить ежемесячное давление на бюджет.

Как оформить покупку товара по услуге "Оплата частями"

Клиенты, желающие приобрести товары в магазине по услуге "Оплата частями", разбив оплату, должны:

иметь в наличии карту "Универсальная" ПриватБанка с кредитным лимитом;

бесплатно открыть карту в случае ее отсутствия;

узнать о лимите по кредиту "Оплата частями".

Чтобы воспользоваться продленным сроком оплаты, необходимо:

перейти на сайт партнера банка;

пройти авторизацию с помощью "Приват24";

оформить необходимую покупку.

Данная услуга доступна для всех клиентов-физических лиц ПриватБанка, которые совершают покупки онлайн в магазинах-партнерах программы "Оплата частями".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что если обновить информацию онлайн в "Приват24" не удается или требуется предоставление дополнительных документов, необходимо обратиться в отделение. Для этого нужно взять с собой паспорт и идентификационный код. В случае необходимости подтверждения доходов — потребуется предоставить дополнительные документы.

Еще Новини.LIVE писали, какие предусмотрены ежемесячные комиссии за обслуживание счетов в ПриватБанке. По информации финучреждения, речь идет о четко установленных размерах, которые зависят от тарифных пакетов. В частности, по 20 грн взимают с карт для выплат "Универсальная Gold".