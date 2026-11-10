Пенсионное удостоверение и деньги на военной форме. Фото: АрмияInform

После смерти военного пенсионера его родственники могут претендовать на невыплаченную пенсию или оформить наследство. Это две разные процедуры со своими правилами и сроками. Если члены семьи своевременно обратятся в Пенсионный фонд, причитающиеся умершему средства могут быть распределены между ними поровну. В остальных случаях деньги входят в состав наследства, а право на них определяется по завещанию или закону.

Об этом рассказали специалисты "Мережі права", передают Новини.LIVE.

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Кто имеет право на получение невыплаченной пенсии военнослужащего

После смерти военнослужащего или военного пенсионера родственники могут получить пенсию, которую он не успел забрать при жизни.

Право на такие средства имеют члены семьи, проживавшие вместе с пенсионером на момент его смерти. Также выплату могут получить нетрудоспособные родственники, находившиеся на его иждивении, даже если они жили отдельно. В таком случае необходимо подтвердить факт иждивения.

Обратиться за невыплаченной пенсией в Пенсионный фонд Украины необходимо в течение шести месяцев после смерти пенсионера.

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Если несколько членов семьи имеют право на такую выплату и своевременно подали заявления, деньги между ними распределяются поровну.

Когда пенсия умершего становится наследством

Если родственники не обратились за невыплаченной пенсией в течение шести месяцев или нет лиц, имеющих право получить ее напрямую через Пенсионный фонд, соответствующая сумма включается в наследство.

В таком случае оформление происходит через нотариуса в соответствии с правилами Гражданского кодекса Украины.

По закону к первой очереди наследников относятся:

дети умершего;

супруг или супруга, пережившие его;

родители.

Если нет завещания или других оснований для изменения распределения, наследники одной очереди получают равные доли наследства.

Таким образом, распределение невыплаченной пенсии через Пенсионный фонд и наследование этой суммы через нотариуса происходят по разным правилам.

Какие документы необходимы для получения пенсии умершего

Перечень документов зависит от того, оформляется ли невыплаченная пенсия через Пенсионный фонд или наследство через нотариуса.

Для обращения в Пенсионный фонд обычно необходимы:

паспорт заявителя и РНОКПП;

свидетельство о смерти пенсионера;

документы, подтверждающие родственные отношения;

подтверждение совместного проживания или нахождения на иждивении, если это необходимо;

пенсионное удостоверение умершего, при наличии;

банковские реквизиты для получения средств.

Заявление можно подать через электронные сервисы Пенсионного фонда. Однако в зависимости от обстоятельств могут потребоваться дополнительные документы.

Если невыплаченная пенсия уже стала частью наследства, оформление происходит через нотариуса.

В таком случае могут потребоваться:

свидетельство о смерти;

документы, подтверждающие родственные отношения;

паспорт и РНОКПП наследника;

информация от Пенсионного фонда о сумме невыплаченной пенсии;

документы, подтверждающие принятие наследства в установленный срок.

Как происходит распределение пенсии между родственниками

Чтобы получить средства умершего военного пенсионера, прежде всего необходимо определить, какой именно вид выплаты оформляется.

Если пенсионер не получил пенсию за последний месяц или за несколько предыдущих месяцев, речь идет о невыплаченной пенсии. В таком случае родственники могут обратиться непосредственно в Пенсионный фонд, если имеют на это соответствующее право.

Если шестимесячный срок пропущен или нет членов семьи, которые могут получить деньги через ПФУ, необходимо оформлять наследство через нотариуса.

Если на выплату претендуют несколько членов семьи, которые своевременно обратились в Пенсионный фонд, средства распределяются между ними поровну.

Если же пенсия входит в наследство, доли определяются в соответствии с завещанием или правилами наследования по закону.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие пенсии предусмотрены для военнослужащих. Условия их назначения различаются и зависят от продолжительности службы и оснований увольнения. Сам факт прохождения военной службы не гарантирует автоматического начисления выплат.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым категориям пенсионеров будут доплачивать повышенную сумму ежемесячной надбавки. Ее получат те, кто содержит нетрудоспособных родственников. Воспользоваться правом на такой вид доплаты могут исключительно бывшие военные.