Какие редкие профессии ищут в Украине: обзор вакансий

Мужчина и женщина пожимают руки. Фото: Рexels

На фоне развивающегося рынка труда Украины все больше внимания привлекают редкие профессии, которые имеют чрезвычайную важность для определенных отраслей. В то время как спрос на традиционные рабочие специальности не уменьшается, отдельные вакансии становятся настоящим вызовом для работодателей, ведь они ищут специалистов, способных работать в чрезвычайно узких направлениях.

Государственный центр занятости предоставил список из семи таких профессий, в которых количество вакансий в прошлом году не превышало нескольких единиц.

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1. Аппаратчик выращивания дрожжей

Это специалист, который занимается наукой и технологиями выращивания дрожжей — от их размножения до обеспечения оптимальных условий для их развития. Такая профессия включает контроль температуры и влажности, а также работу с биологическими процессами в пищевой промышленности.

В 2024 году на эту должность было всего 12 вакансий, и каждая из них требует точных знаний и ответственности, ведь от правильного выращивания дрожжей зависит качество хлебопекарной продукции и других пищевых ингредиентов.

2. Настройщик пианино и роялей

В 2024 году в Украине было всего 5 вакансий для настройщиков музыкальных инструментов. Профессия требует незаурядного мастерства, ведь настройщик должен точно настроить инструмент, учитывая 10 тысяч деталей, чтобы каждый звук звучал чисто и четко.

Кроме того, такие специалисты занимаются реставрацией, а порой даже являются "врачами" для старинных инструментов, которые могут пережить несколько поколений.

3. Халвомесильщик

Это мастер, который готовит восточные десерты из орехов, сахара и карамели. В Украине в 2024 году было всего 4 вакансии для халвомиссильщиков. Их работа заключается в том, чтобы создавать отличную текстуру халвы, которая состоит из волокнистых слоев, требующих точной дозировки и правильного замешивания ингредиентов. В этой профессии важна каждая деталь, и не каждый способен достичь такого уровня мастерства.

4. Натурщик

Натурщики — это люди, которые выступают в качестве модели для художников, скульпторов и фотографов, демонстрируя определенные позы или эмоции. Профессия требует физической выносливости и гибкости, ведь часто натурщик должен оставаться неподвижным в одной позе в течение нескольких часов.

Такие специалисты в 2024 году тоже стали чрезвычайно редкими, в частности из-за необходимости иметь физически выраженное строение тела и высокие профессиональные качества.

5. Бутафор

Бутафоры — это художники, которые создают муляжи для театральных и кинопостановок, а также для рекламы. Они изготавливают фальшивые предметы, выглядящие абсолютно реалистично, от картин до технических деталей.

В 2024 году было всего 3 вакансии для таких мастеров, ведь каждый предмет, даже если он не настоящий, требует большого внимания к деталям и умения работать с различными материалами.

6. Пастижер

Профессия пастижера заключается в создании париков, шиньонов, бровей и даже бород для театра, кино и модной индустрии. За прошлый год было всего 2 вакансии для пастижеров в Украине. Эти специалисты могут изменить внешность человека до неузнаваемости, создавая различные образы для различных жанров.

7. Эмбриолог

Эмбриологи работают в области репродуктивной медицины, помогая создавать новую жизнь. Эти специалисты очень важны для тех, кто мечтает стать родителями, но испытывает трудности с зачатием.

В 2024 году был только один запрос на эмбриолога, что еще раз подчеркивает важность и редкость этой профессии, сочетающей медицину, науку и настоящее чудо.

Ранее мы рассказывали, что существует ряд профессий, представители которых могут рассчитывать на значительно более высокий уровень дохода - от 100 тысяч гривен в месяц и более. При том, что средняя зарплата украинцев в начале 2025 года составляет примерно 23 тысячи гривен.

Как сообщалось, для рынка труда в Украине 2024 год был сложным. Война, миграция и мобилизация повлияли на него. Появились новые вызовы и тенденции. В 2025 году эти тенденции, вероятно, продолжатся. Миграция, мобилизация, развитие бизнеса и новые направления работы будут ключевыми факторами влияния на рынок труда.