Які рідкісні професії шукають в Україні: огляд вакансій

Чоловік і жінка стискають руки. Фото: Рexels

На тлі розвиваного ринку праці України все більше уваги привертають рідкісні професії, які мають надзвичайну важливість для певних галузей. Тоді як попит на традиційні робітничі спеціальності не зменшується, окремі вакансії стають справжнім викликом для роботодавців, адже вони шукають фахівців, здатних працювати в надзвичайно вузьких напрямках.

Державний центр зайнятості надав список із семи таких професій, в яких кількість вакансій торік не перевищувала кількох одиниць.

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1. Апаратник вирощування дріжджів

Це спеціаліст, який займається наукою та технологіями вирощування дріжджів — від їх розмноження до забезпечення оптимальних умов для їх розвитку. Така професія включає контроль температури і вологості, а також роботу з біологічними процесами у харчовій промисловості.

У 2024 році на цю посаду було лише 12 вакансій, і кожна з них потребує точних знань та відповідальності, адже від правильного вирощування дріжджів залежить якість хлібопекарної продукції та інших харчових інгредієнтів.

2. Настроювач піаніно та роялів

У 2024 році в Україні було лише 5 вакансій для настроювачів музичних інструментів. Професія вимагає неабиякої майстерності, адже настроювач має точно налаштувати інструмент, враховуючи 10 тисяч деталей, щоб кожен звук звучав чисто і чітко.

Крім того, такі спеціалісти займаються реставрацією, а часом навіть є "лікарями" для старовинних інструментів, які можуть пережити кілька поколінь.

3. Халвомісильник

Це майстер, що готує східні десерти з горіхів, цукру і карамелі. В Україні у 2024 році було лише 4 вакансії для халвомісильників. Їхня робота полягає в тому, щоб створювати відмінну текстуру халви, яка складається з волокнистих шарів, що потребують точного дозування і правильного замішування інгредієнтів. У цій професії важлива кожна деталь, і не кожен здатен досягти такого рівня майстерності.

4. Натурник

Натурники — це люди, які виступають як модель для художників, скульпторів і фотографів, демонструючи певні пози або емоції. Професія вимагає фізичної витривалості та гнучкості, адже часто натурник повинен залишатися нерухомим в одній позі протягом кількох годин.

Такі спеціалісти у 2024 році теж стали надзвичайно рідкісними, зокрема через необхідність мати фізично виражену будову тіла і високі професійні якості.

5. Бутафор

Бутафори — це художники, які створюють муляжі для театральних і кінопостановок, а також для реклами. Вони виготовляють фальшиві предмети, що виглядають абсолютно реалістично, від картин до технічних деталей.

У 2024 році було лише 3 вакансії для таких майстрів, адже кожен предмет, навіть якщо він не справжній, потребує великої уваги до деталей та вміння працювати з різними матеріалами.

6. Пастижер

Професія пастижера полягає у створенні перук, шиньйонів, бровів та навіть борід для театру, кіно та модної індустрії. За минулий рік було лише 2 вакансії для пастижерів в Україні. Ці спеціалісти можуть змінити зовнішність людини до невпізнання, створюючи різноманітні образи для різних жанрів.

7. Ембріолог

Ембріологи працюють в галузі репродуктивної медицини, допомагаючи створювати нове життя. Ці фахівці є дуже важливими для тих, хто мріє стати батьками, але має труднощі з зачаттям.

У 2024 році був лише один запит на ембріолога, що ще раз підкреслює важливість і рідкість цієї професії, що поєднує медицину, науку і справжнє чудо.

Раніше ми розповідали, що існує низка професій, представники яких можуть розраховувати на значно вищий рівень доходу — від 100 тисяч гривень на місяць і більше. При тому, що середня зарплата українців на початку 2025 року становить приблизно 23 тисячі гривень.

Як повідомлялося, для ринку праці в Україні 2024 рік був складним. Війна, міграція та мобілізація вплинули на нього. З'явилися нові виклики та тенденції. У 2025 році ці тенденції, ймовірно, продовжаться. Міграція, мобілізація, розвиток бізнесу та нові напрямки роботи будуть ключовими факторами впливу на ринок праці.