Главная Финансы Доход в 1 млн долл — на каком продукте зарабатывает Укрпошта

Доход в 1 млн долл — на каком продукте зарабатывает Укрпошта

Дата публикации 16 ноября 2025 16:16
обновлено: 16:16
Продажа продуктов в отделениях Укрпошты — стала ли колбаса самым продаваемым товаром
Отделение Укрпочты. Фото: УНИАН

На Укрпоште граждане могут не только получать пенсию или другие виды социальных пособий. В отделениях для населения также доступны продукты. Например, продавая колбасу в отделениях компания за год зарабатывает по 1 миллиону долларов, однако она не является самым продаваемым товаром.

Об этом в интервью на Youtube-канале "Червона картка" сказал генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Читайте также:

Укрпочта продает колбасу

По словам Игоря Смелянского, в своей деятельности Укрпошта руководствуется городской и сельской матрицами. Городская матрица, как пояснил мужчина — это как на заправках: прикассовая группа, импульсивные товары — конфеты и так далее.

"А сельская матрица — это колбаса. Кстати, на миллион долларов ее продаем. Я был в Новгород-Северском — это на границе с Россией. И я приехал, зашел в отделение, меня там узнала бабушка. И расспрашиваю ее, как работает Укрпошта, надо ли что-то изменить. И бабушка такая: "Надо больше колбасы". И, вот чтобы вы понимали — по дороге в отделение четыре магазина с продуктами, то есть для чего нам продавать колбасу? А она такая: "У вас она свежая каждый день. Поэтому за пряниками и колбасой я к вам", — рассказал Игорь Смильянский.

При этом гендиректор также отметил, что самым продаваемым продуктом в отделениях Укрпошты является вовсе не колбаса.

"Вафли "Артек". Они не просто так стоят, это потому, что их покупают", — сказал он.

Укрпошта расширит ассортимент продуктов

Всего от продажи продуктов в своих отделениях Укрпошта зарабатывает более 1 миллиарда гривен. И планирует расширять ассортимент товаров: в отделениях могут появиться энергетики, ведь этот напиток активно покупает молодежь.

Как стало известно ранее, Укрпошта отменила оплату за некоторые посылки. Известно, кто и почему сможет не платить. Также мы рассказывали, что компания установит собственные почтоматы до конца 2025 года. В первую очередь они появятся в Киеве и Одессе.

Укрпошта продукты Игорь Смелянский продажа колбаса
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
