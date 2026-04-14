На Укрпоште станет меньше очередей в отделениях: что изменит компания

Дата публикации 14 апреля 2026 20:07
Почтоматы и новая услуга: как изменится работа Укрпошты в 2026 году
Отделение Укрпошты. Фото: Новини.LIVE

В Киеве заработали первые почтоматы Укрпошты. Скоро их установят в еще одном городе — в Одессе. Тем временем для клиентов почтового оператора подготовили еще одно нововведение.

Об этом сообщается на сайте Укрпошты, передает Новини.LIVE.

Почтоматы Укрпочты

Первые 70 почтоматов заработали в Киеве, а еще 30 планируют установить в Одессе в течение апреля. Ожидается, что до конца года пункты выдачи посылок расширятся до 1000 единиц. Пока что сервис доступен для предоплаченных посылок, но уже к концу апреля заработает оплата в приложении.

"Ключевое для клиента — доставка в почтомат стоит столько же, сколько и доставка в отделение. То есть удобный формат получения не означает более высокую цену", — говорится в сообщении.

Мобильное приложение Укрпочты

Отмечается, что отныне клиенты смогут управлять своими посылками. Такая функция появилась в мобильном приложении "Укрпошта 2.0". Платить за перенаправку посылок по Украине, с AliExpress и Temu не нужно. Перенаправить посылку, которая еще не доехала до отделения, можно будет:

  • в почтомат;
  • в другое отделение.

Также клиенты смогут продлевать сроки хранения посылок и даже выбирать другого получателя.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как получить новую госвыплату 1500 гривен через Укрпошту. Финпомощь доставит почтальон или ее выплатят вместе с пенсией. Известно, нужны ли какие-то дополнительные документы.

Как сообщали Новини.LIVE, на Новой почте изменились тарифы. Клиенты будут платить больше за доставку документов, посылок и грузов. В то же время цены на некоторые другие услуги остались без изменений.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
