Почтоматы и новая услуга: как изменится работа Укрпошты в 2026 году

Отделение Укрпошты.

В Киеве заработали первые почтоматы Укрпошты. Скоро их установят в еще одном городе — в Одессе. Тем временем для клиентов почтового оператора подготовили еще одно нововведение.

Об этом сообщается на сайте Укрпошты, передает Новини.LIVE.

Почтоматы Укрпочты

Первые 70 почтоматов заработали в Киеве, а еще 30 планируют установить в Одессе в течение апреля. Ожидается, что до конца года пункты выдачи посылок расширятся до 1000 единиц. Пока что сервис доступен для предоплаченных посылок, но уже к концу апреля заработает оплата в приложении.

"Ключевое для клиента — доставка в почтомат стоит столько же, сколько и доставка в отделение. То есть удобный формат получения не означает более высокую цену", — говорится в сообщении.

Мобильное приложение Укрпочты

Отмечается, что отныне клиенты смогут управлять своими посылками. Такая функция появилась в мобильном приложении "Укрпошта 2.0". Платить за перенаправку посылок по Украине, с AliExpress и Temu не нужно. Перенаправить посылку, которая еще не доехала до отделения, можно будет:

в почтомат;

в другое отделение.

Также клиенты смогут продлевать сроки хранения посылок и даже выбирать другого получателя.

