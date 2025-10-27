Видео
Україна
Видео

Новая марка "Мова" от Укрпошты — за сколько можно будет купить

Новая марка "Мова" от Укрпошты — за сколько можно будет купить

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 16:26
обновлено: 17:10
Марка Язык от Укрпошты — когда она появится для продажи
Отделение Укрпошты. Фото: УНИАН

Ко Дню украинской письменности и языка Укрпошта выпустит новую почтовую марку "Мова". Все изображения на ней будут символизировать разнообразие и идентичность украинской культуры

Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты на своей странице в социальной сети Facebook.

Какой будет новая марка и сколько будет стоить

Известно, что на марке изобразят силуэт женщины с венком, белую птицу и петуха, калину, подсолнухи и легендарного казака Мамая в лодке.

  На новій марці від Укрпошти зобразять багатство таідентичність української культури
    На новой марке от Укрпочты изобразят богатство и идентичность украинской культуры
  • Новая марка
    Эскиз марки создал украинский художник-график Николай Кочубей, чьи работы хранятся в Национальном музее Тараса Шевченко
1 / 2
  На новій марці від Укрпошти зобразять багатство таідентичність української культури
  • Новая марка

"В основе эскизов, созданных художником Николаем Кочубеем, — символы, объединяющие прошлое и настоящее. Они олицетворяют роль украинского языка как источника духовной жизни народа, языка, который формирует нацию и утверждает государство", — говорится в сообщении.

Предзаказать марку можно на сайте Укрпошты, а с 30 октября она появится в продаже:

  • онлайн;
  • в отделениях и филателистических магазинах.

Почтовый набор, который будет состоять из листа "Мова", конверта "Первый день" и карточки, будет стоить 190 гривен. Тираж марки — 180 тысяч экземпляров.

Что еще стоит знать

Напомним, в начале 2025 года появилась почтовая марка от Укрпошты, которая получила бешеную популярность среди украинцев. Речь идет о филателистическом объекте "Будапештский меморандум — это х...я" — только за сутки люди купили этих марок на 2 млн гривен.

Марку решили выпустить после интервью Зеленского Лексу Фридману, в котором он сказал фразу, которая быстро распространилась в сети. Отметим, что одно почтовое письмо с 9 марками стоило 600 гривен.

Ранее мы рассказывали, что Укрпошта изменила цены на доставку в 12 стран мира. Экономить до 30% смогут предприниматели, которые часто отправляют свою продукцию за границу. Также мы писали, что Укрпошта установит собственные почтоматы в городах страны. Первые появятся в Киеве и Одессе до конца 2025 года.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
