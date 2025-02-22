Декларирование доходов в 2025 году — как накажут за отсутствие декларации

Декларирование доходов в Налоговой службе. Фото: УНИАН

Налоговую декларацию заполняют и сдают украинцы, которые занимались предпринимательской деятельностью в течение года, а также те, кто продал квартиру, получал доход за границей или выиграл в лотерею. Однако декларировать доходы должны не все граждане.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, какое наказание грозит украинцам, которые нарушат сроки подачи деклараций о доходах.

Читайте также:

Штраф за неподачу декларации — сколько придется заплатить

Как пояснили в Главном управлении Государственной налоговой службы (ГНС) в Кировоградской области, подавать декларации нужно в отведенные законом сроки, иначе придется платить штраф. Налоговики, в частности, ссылаются на пункт 120 (часть 1) статьи 120 Налогового кодекса Украины, в котором указывается, что если налоговая декларация регистрируется не вовремя или вообще не подается налогоплательщиком, хотя он обязан отчитаться о своих доходах перед государством, тогда он будет платить штраф за нарушение.

Размер штрафа, как отметили в ведомстве, составляет 340 грн. К тому же за непредставление или несвоевременное представление гражданами деклараций о доходах или включение в декларации ложных данных, неведение учета или ненадлежащее ведение учета доходов и расходов, для которых законами Украины установлена обязательная форма учета, влечет за собой предупреждение или наложение штрафа в размере от трех до восьми необлагаемых минимумов доходов граждан.

Кто из украинцев может не декларировать доходы

Кампания по декларированию доходов в 2025 году продлится в Украине до 1 мая. При этом некоторым гражданам разрешили не проходить декларационную кампанию. Это касается следующих доходов:

которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход согласно статье 165 НКУ;

полученные исключительно от налоговых агентов;

заработанные путем осуществления операций продажи (обмена) имущества, дарения и т.д., если средства облагаются налогом по нулевой ставке;

наследство с нулевой ставкой налога.

Напомним, украинцы могут потерять право пользоваться землей. Это произойдет, если граждане нарушат одно важное правило.

Также заметим, что украинцы могут вернуть часть денег, потраченных на покупку жилья. Объясняем, как это сделать.