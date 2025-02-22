Декларування доходів у 2025 році — як покарають за відсутність декларації

Декларування доходів у Податковій службі. Фото: УНІАН

Податкову декларацію заповнюють та здають українці, які займалися підприємницькою діяльністю впродовж року, а також ті, хто продав квартиру, отримував дохід за кордоном або виграв у лотерею. Однак декларувати доходи повинні не всі громадяни.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, яке покарання загрожує українцям, які порушать терміни подання декларацій про доходи.

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Штраф за неподання декларація — скільки доведеться заплатити

Як пояснили у Головному управлінні Державної податкової служби (ДПС) у Кіровоградській області, подавати декларації потрібно у відведені законом терміни, інакше доведеться платити штраф. Податківці, зокрема, посилаються на пункт 120 (частина 1) статті 120 Податкового кодексу України, у якому вказується, що якщо податкова декларація реєструється не вчасно або взагалі не подається платником податків, хоча він зобов′язаний прозвітувати про свої доходи перед державою, тоді він платитиме штраф за це порушення.

Розмір штрафу, як зазначили у відомстві, становить 340 грн. До того ж за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій неправдивих даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Хто з українців може не декларувати доходи

Кампанія з декларування доходів у 2025 році триватиме в Україні до 1 травня. При цьому деяким громадянам дозволили не проходити деклараційну кампанію. Це стосується наступних доходів:

які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно зі статтею 165 ПКУ;

отримані виключно від податкових агентів;

зароблені шляхом здійснення операцій продажу (обміну) майна, дарування тощо, якщо кошти оподатковується за нульовою ставкою;

спадщину з нульовою ставкою податку.

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