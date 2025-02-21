Ексголові Тернопільської облради повідомили підозру — причина

Чоловік тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили підозру колишньому нардепу та ексголові Тернопільської облради. Він не задекларував майна на суму понад 2 млн грн.

Про це повідомляє НАБУ у п'ятницю, 21 лютого.

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Екснардеп не задекларував майно

Як зазначають у повідомленні, посадовець, працюючи головою Тернопільської обласної ради, не вказав у деклараціях за 2022-2023 рр. квартиру своєї матері площею 201,9 кв. м. Підозрюваний користувався нею разом із членами сім'ї. Також екснардеп "забув" вказати у документі нежитлові приміщення (паркувальне місце, автомийку та кладову), які належать членам сім'ї, та кошти на банківському рахунку.

"Дії депутата кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 КК України. Згадана особа також обвинувачується у вимаганні хабаря у власника приватного підприємства та одержанні 600 тис. грн", — зазначають в НАБУ.

Повідомлення НАБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, елітну автівку можуть забрати у начальника одного з міжрегіональних управлінь Мін'юсту. Машину нібито придбала його дочка, але користувався авто посадовець.

Також нерухомість у Києві можуть конфіскувати у начальника відділу департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України. Посадовець оформив майно на сестру дружини.