Пенсии украинцев могут сократить — ПФУ перечислил случаи

Украинцам грозит сокращение пенсий — список случаев
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, в каких случаях могут сократить выплаты пожилым людям. Чтобы этого не произошло, пенсионеры должны своевременно сообщать об изменениях, влияющих на размер выплат.
Об этом говорится в материалах ПФУ.
Случаи пересмотра размера пенсий
Как отмечают в ПФУ, пересмотр размера пенсий предусмотрен статьей 16 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Чтобы не произошло сокращения выплат, граждане должны своевременно сообщать об изменениях, влияющих на размер пенсий.
В ПФУ следует обращаться в следующих случаях:
- в случае получения ID-карты вместо паспорта-книжечки (документа старого образца);
- в случае получения нового паспорта, если был потерян старый;
- в случае смены фамилии, имени, отчества гражданина;
- в случае получения нового идентификационного кода;
- в случае смены адреса постоянной регистрации;
- в случае трудоустройства пенсионера или увольнения с работы.
Какую сумму можно потерять
Как отмечается, граждане должны своевременно проинформировать Пенсионный фонд об изменениях, влияющих на размер пенсий, в течение десяти дней после перемен. Иначе их все равно заметит ПФУ с помощью государственных реестров и сократит пенсии "задним числом".
В некоторых случаях, если окажется, что пенсионер получил чрезмерные выплаты из-за недостаточного или несвоевременного сообщения, органы Пенсионного фонда вправе удерживать до 20% пенсионной выплаты до полного возврата неправомерно начисленной суммы.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине установлены границы для минимальных и максимальных пенсионных выплат. Это означает, что независимо от стажа или возраста, пенсионные суммы не могут быть меньше или больше определенных этих значений.
Также мы сообщали, что в Украине граждане могут узнать ориентировочный размер будущей пенсии. Это можно сделать даже за несколько десятков лет до достижения пенсионного возраста.
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