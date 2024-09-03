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Украинцам грозит сокращение пенсий — список случаев

3 сентября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии украинцев могут сократить — ПФУ перечислил случаи
Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, в каких случаях могут сократить выплаты пожилым людям. Чтобы этого не произошло, пенсионеры должны своевременно сообщать об изменениях, влияющих на размер выплат.

Об этом говорится в материалах ПФУ.

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Случаи пересмотра размера пенсий

Как отмечают в ПФУ, пересмотр размера пенсий предусмотрен статьей 16 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Чтобы не произошло сокращения выплат, граждане должны своевременно сообщать об изменениях, влияющих на размер пенсий.

В ПФУ следует обращаться в следующих случаях:

  • в случае получения ID-карты вместо паспорта-книжечки (документа старого образца);
  • в случае получения нового паспорта, если был потерян старый;
  • в случае смены фамилии, имени, отчества гражданина;
  • в случае получения нового идентификационного кода;
  • в случае смены адреса постоянной регистрации;
  • в случае трудоустройства пенсионера или увольнения с работы.

Какую сумму можно потерять

Как отмечается, граждане должны своевременно проинформировать Пенсионный фонд об изменениях, влияющих на размер пенсий, в течение десяти дней после перемен. Иначе их все равно заметит ПФУ с помощью государственных реестров и сократит пенсии "задним числом".

В некоторых случаях, если окажется, что пенсионер получил чрезмерные выплаты из-за недостаточного или несвоевременного сообщения, органы Пенсионного фонда вправе удерживать до 20% пенсионной выплаты до полного возврата неправомерно начисленной суммы.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине установлены границы для минимальных и максимальных пенсионных выплат. Это означает, что независимо от стажа или возраста, пенсионные суммы не могут быть меньше или больше определенных этих значений.

Также мы сообщали, что в Украине граждане могут узнать ориентировочный размер будущей пенсии. Это можно сделать даже за несколько десятков лет до достижения пенсионного возраста.

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