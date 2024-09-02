Які пенсії будуть у вересні 2024 року

Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні встановлені межі для мінімальних і максимальних пенсійних виплат. Це означає, що незалежно від стажу чи віку, пенсійні суми не можуть бути меншими або більшими за визначені ці значення.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Який розмір максимальної та мінімальної пенсії

З 1 січня, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2 361 гривню. Відповідно, максимальний розмір пенсії досяг 23 610 гривень.

На початку року мінімальна пенсія становила 2 361 гривню. З березня провели масштабну індексацію пенсійних виплат, встановивши нові рівні мінімальних пенсій:

2 725 гривень — для непрацюючих пенсіонерів, без урахування стажу;

— для непрацюючих пенсіонерів, без урахування стажу; 2 980 гривень — для осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу;

— для осіб з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу; 2 980 гривень — для пенсіонерів віком до 70 років з повним стажем 30/35 років (жінки/чоловіки);

— для пенсіонерів віком до 70 років з повним стажем 30/35 років (жінки/чоловіки); 3 240 гривень — для громадян віком від 70 до 80 років з повним стажем 30/35 років;

— для громадян віком від 70 до 80 років з повним стажем 30/35 років; 3 370 гривень — для пенсіонерів від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж 30/35 років;

— для пенсіонерів від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж 30/35 років; 3 370 гривень — для осіб віком від 80 років з страховим стажем 20/25 років.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у вересні 2024 року деякі громадяни зможуть отримати надбавки у 450 гривень. Йдеться про доплати за віком, право на які виникає за умови виконання кількох критеріїв.

Ми також писали, що в Україні громадяни можуть дізнатися орієнтовний розмір своєї майбутньої пенсії навіть за кілька десятків років до досягнення пенсійного віку. Для цього на сайті Пенсійного фонду України доступний пенсійний калькулятор, який допомагає здійснити відповідний прорахунок. Він також допоможе виправити ситуацію у випадку, якщо розмір майбутньої пенсії занадто низький.