В Україні можна дізнатися розмір майбутньої пенсії — як це зробити

Робота з документами. Фото: Cora

В Україні громадяни можуть дізнатися орієнтовний розмір своєї майбутньої пенсії навіть за кілька десятків років до досягнення пенсійного віку. Для цього на сайті Пенсійного фонду України доступний пенсійний калькулятор, який допомагає здійснити відповідний прорахунок. Він також допоможе виправити ситуацію у випадку, якщо розмір майбутньої пенсії занадто низький.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

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Як дізнатися розмір майбутньої пенсії

Для розрахунку майбутньої пенсії потрібно зареєструватися на порталі ПФУ за посиланням. Реєстрацію можна пройти за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який можна отримати на сайті свого банку, або через мобільний застосунок "Дія" та інші доступні способи.

Скриншот: ПФУ

На головній сторінці порталу після реєстрації ви побачите свої анкетні дані: ПІБ, дату народження, податковий номер, трудовий стаж, а також останню дату сплати внесків. Для розрахунку виберіть опцію "пенсійний калькулятор" у верхній панелі.

Скриншот: ПФУ

Ознайомтеся з вашими даними, які відображаються на порталі. Тут ви також можете дізнатися орієнтовну дату виходу на пенсію і перевірити, чи достатньо у вас стажу для виходу на пенсію у 60 років. Крім того, ви побачите приблизний розмір вашої майбутньої пенсії.

Скриншот: ПФУ

Як змінити майбутні пенсії

Якщо результати розрахунку пенсійного калькулятора вас не задовольняють, важливо вжити заходів для їхнього покращення. Наприклад, якщо ви отримуєте частину зарплати в конверті, обговоріть з роботодавцем можливість детінізації доходів. Якщо у вас недостатньо стажу через неофіційну зайнятість, офіційно оформте свою роботу. Внесення таких змін вплине на розмір вашої майбутньої пенсії.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські пенсіонери мають можливість отримувати додаткові виплати, які залежать від різних чинників, таких як трудовий стаж і стан здоров'я. Проте ці виплати не будуть доступні для всіх.

Ми також писали, що уряд України встановив мінімальні розміри пенсій для різних категорій громадян. Розмір виплат залежить від кількох факторів, таких як вік пенсіонера, трудовий стаж та наявність інвалідності.