Пенсии в Украине — граждане после войны получат большие выплаты

Пожилые люди. Фото: Freepik

В Украине после войны планируют внедрить накопительную пенсионную систему как обязательный элемент пенсионного страхования. В результате — можно будет получать две выплаты одновременно.

Об этом сообщила заместитель главы Министерства социальной политики Дарья Марчак.

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Обновление украинского законодательства

По ее словам, соответствующую систему внедрят по окончании военного положения и стабилизации экономики.

Она будет предусматривать появление персональных пенсионных счетов, которые потребуют регулярных взносов в течение трудовой жизни.

Сейчас в стране около 900 тыс. человек являются участниками добровольных накопительных схем. В то же время общее число пенсионеров достигает 10,5 млн человек.

Переход к накопительной пенсионной системе станет весомым шагом для обеспечения будущего пенсионеров, однако процесс требует подготовки и стабилизации экономики. Новая система обеспечит высокий уровень пенсий, что приблизит к среднеевропейскому уровню.

Как изменится размер пенсии

Как сообщила заместительница, для накопительной системы требуется обновление законодательства, которое подготовит основу для накоплений.

В результате это обеспечит пенсии на уровне 60% от предыдущего заработка.

"Оптимально, чтобы солидарная пенсионная система обеспечивала по крайней мере 40% замещения зарплаты. Накопительные пенсии дополняют солидарные еще на 15-20% замещение зарплаты. Это позволило бы обеспечить общий размер пенсии, который будет получать человек, на уровне 60% его предыдущей заработной платы, что соответствовало бы среднеевропейскому уровню", — объяснила Марчак.

Также можно осуществлять дополнительные добровольные пенсионные взносы для увеличения своей будущей пенсии.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине несколько раз повышали пенсии, минимально выплата должна была вырасти на 100 гривен. Однако есть граждане, которых обновление пенсий не коснулось.

Также мы писали, что граждане имеют право на доплаты за сверхурочный стаж, их начисляют за каждый год переработки. В 2024 году размер доплаты вырос в связи с повышением прожиточного минимума.