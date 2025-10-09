Видео
Освобождение израильских заложников ХАМАС — Трамп назвал дату
Главная Финансы Налоговая обновила план проверок бизнеса — кого касается

Налоговая обновила план проверок бизнеса — кого касается

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 20:23
Налоговые проверки до конца 2025 года — что должны знать предприниматели
Человек подписывает документы. Фото: Unsplash

Государственная налоговая служба Украины расширила свой план проверок на 2025 год. В обновленный список попали компании и ФЛП из сфер оптовой торговли, агропромышленности, пищевого производства, логистики и ритейла.

Об этом сообщает Опендатабот.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о проверках

Известно, что более 4 тысяч представителей бизнеса проверят до конца этого года. Это на 122 проверки больше, чем в предыдущей версии графика. Наибольшее количество проверок на бизнес ожидает в декабре — 482.

Кого будут проверять налоговики

Меньше всего "повезет" тем, кто работает в Киеве — каждая пятая проверка будет проходить в столице (219). Также деятельность предпринимателей будут проверять в:

  • Днепропетровской области — 122 проверки;
  • Одесская область — 114;
  • Львовская область — 79;
  • Полтавская — 60.
null
Кого проверит Налоговая служба до конца 2025 года. Скриншот: Опендатабот

Ожидать инспекторов стоит бизнесам и компаниям из сфер оптовой торговли (272), сельского хозяйства (119), производства пищевых продуктов (76), складского хозяйства и логистики (64), розничной торговли (49).

Что еще стоит знать

Напомним, что бизнес можешь создать условия, при которых налоговикам будет неинтересно проверять их деятельность. Для этого нужно снизить налоговые риски. Например, избежать проблем можно, если пользоваться реальными юридическими адресами и выбирать надежных контрагентов. Также ГНС может заинтересовать несвоевременная уплата налогового обязательства, наличие долгов и неправильное отражение финансово-хозяйственных операций.

Ранее мы рассказывали, что некоторых украинцев освободили от уплаты ЕСВ. Известно, кто получил такую привилегию. Узнавайте также, какие налоги платят граждане при продаже квартиры.

Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
