Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Украинцам доступны выплаты в 10,8 тыс. грн — кто и где может подать заявку arrow

Украинцам доступны выплаты в 10,8 тыс. грн — кто и где может подать заявку

4 октября 2024 13:31
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь в октябре — где украинцы могут получить выплаты в 10,8 тыс. грн
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В одном из регионов украинцы могут получить многоцелевую денежную помощь от УВКБ ООН в размере 10,8 тыс. гривен. Регистрация на выплаты доступна лишь некоторым уязвимым категориям граждан в октябре 2024 года.

Об этом говорится в сообщении unhcr.org в Telegram.

Читайте также:

Где доступна программа и какие условия

Как отмечают организаторы, соответствующую помощь могут получить граждане Чернигова. Она рассчитана на граждан, которым ранее не оказывалась поддержка от УВКБ ООН или других благотворительных международных организаций.

Размер пособия на одного члена семьи составляет около 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека за три месяца).

Финансовая помощь доступна:

  • гражданам со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), переехавшим за последние полгода;
  • украинцам, которые выезжали из страны из-за войны, а сейчас вернулись домой;
  • гражданам, которые покидали дома, выехав в другие регионы, а ныне снова вернулись на прежний адрес.

Нужно также иметь одну из следующих категорий уязвимости:

  • неполная семья (мать/родитель), где воспитывается один ребенок или более несовершеннолетних детей, или есть лица пожилого возраста от 55 лет;
  • в семье главой является одинокий человек или несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет или с одним ребенком/несколькими детьми до 18 лет;
  • в семье есть больные люди (тяжелые болезни, инвалидность).

Как получить материальную помощь в Чернигове

Граждане могут подать заявку на денежную помощь от УВКБ ООН в г. Чернигов (ул. Гетьмана Полуботка,17) по предварительной записи в электронную очередь.

Для получения номера в очередь в регистрационный центр нужно заполнить электронную форму по ссылке.

"Если вы заполнили все верно, то форма успешно пришлется и Вам присвоится соответствующий номерок в очереди... По пятницам здесь будет публиковаться расписание приема по номеркам на следующую неделю — то есть конкретный день и время для каждого из номерков", — говорится в сообщении.

Просмотреть свой номер в очереди после заполнения формы можно по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине многодетные семьи могут оформить ежемесячное пособие на третьего и каждого следующего малолетнего ребенка. Известно, каков размер выплат и список необходимых документов в 2024 году.

Также мы писали, что государство осуществляет начисление социальных выплат и пенсий людям с инвалидностью во время военного положения. В частности, в 2024 году размер пособия вырос благодаря пересмотру прожиточного минимума.

выплаты ООН материальная помощь деньги денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:36 В Минобороны назвали количество зарегистрированных военных в приложении Армия+

13:31 Украинцам доступны выплаты в 10,8 тыс. грн — кто и где может подать заявку

13:30 У Кабмина просят денег на эксгумацию жертв Волынской трагедии

13:18 Угрожал гранатой кассирше — в Одессе задержали грабителя-неудачника

13:13 Миколенко получил новую травму и не сыграет за сборную Украины

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

13:07 Хакеры ГУР атаковали ресурсы поставщиков оккупантов, — СМИ

13:05 В Черновицкой области мужчины стреляли в собак — полиция открыла производство

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

12:55 На Хмельнитчине у главы МСЭК нашли дома 6 млн долларов наличными — детали

13:36 В Минобороны назвали количество зарегистрированных военных в приложении Армия+

13:31 Украинцам доступны выплаты в 10,8 тыс. грн — кто и где может подать заявку

13:30 У Кабмина просят денег на эксгумацию жертв Волынской трагедии

13:18 Угрожал гранатой кассирше — в Одессе задержали грабителя-неудачника

13:13 Миколенко получил новую травму и не сыграет за сборную Украины

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

13:07 Хакеры ГУР атаковали ресурсы поставщиков оккупантов, — СМИ

13:05 В Черновицкой области мужчины стреляли в собак — полиция открыла производство

12:55 На Хмельнитчине у главы МСЭК нашли дома 6 млн долларов наличными — детали

12:46 В Одессе люди в военной форме жестко задержали парня — подробности

12:44 Известный украинский игрок в футзал погиб в ДТП — подробности

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября