Денежная помощь в октябре — где украинцы могут получить выплаты в 10,8 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В одном из регионов украинцы могут получить многоцелевую денежную помощь от УВКБ ООН в размере 10,8 тыс. гривен. Регистрация на выплаты доступна лишь некоторым уязвимым категориям граждан в октябре 2024 года.

Об этом говорится в сообщении unhcr.org в Telegram.

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Где доступна программа и какие условия

Как отмечают организаторы, соответствующую помощь могут получить граждане Чернигова. Она рассчитана на граждан, которым ранее не оказывалась поддержка от УВКБ ООН или других благотворительных международных организаций.

Размер пособия на одного члена семьи составляет около 10,8 тыс. грн (3,6 тыс. грн на одного человека за три месяца).

Финансовая помощь доступна:

гражданам со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), переехавшим за последние полгода;

украинцам, которые выезжали из страны из-за войны, а сейчас вернулись домой;

гражданам, которые покидали дома, выехав в другие регионы, а ныне снова вернулись на прежний адрес.

Нужно также иметь одну из следующих категорий уязвимости:

неполная семья (мать/родитель), где воспитывается один ребенок или более несовершеннолетних детей, или есть лица пожилого возраста от 55 лет;

в семье главой является одинокий человек или несколько одиноких лиц пожилого возраста от 55 лет или с одним ребенком/несколькими детьми до 18 лет;

в семье есть больные люди (тяжелые болезни, инвалидность).

Как получить материальную помощь в Чернигове

Граждане могут подать заявку на денежную помощь от УВКБ ООН в г. Чернигов (ул. Гетьмана Полуботка,17) по предварительной записи в электронную очередь.

Для получения номера в очередь в регистрационный центр нужно заполнить электронную форму по ссылке.

"Если вы заполнили все верно, то форма успешно пришлется и Вам присвоится соответствующий номерок в очереди... По пятницам здесь будет публиковаться расписание приема по номеркам на следующую неделю — то есть конкретный день и время для каждого из номерков", — говорится в сообщении.

Просмотреть свой номер в очереди после заполнения формы можно по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине многодетные семьи могут оформить ежемесячное пособие на третьего и каждого следующего малолетнего ребенка. Известно, каков размер выплат и список необходимых документов в 2024 году.

Также мы писали, что государство осуществляет начисление социальных выплат и пенсий людям с инвалидностью во время военного положения. В частности, в 2024 году размер пособия вырос благодаря пересмотру прожиточного минимума.