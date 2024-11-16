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Украинцы могут приобрести жилье в Германии — как взять ипотеку

16 ноября 2024 13:26
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Ипотека в Германии для украинцев — как оформить кредит на жилье
Строительная площадка в Берлине. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Для украинцев, избравших Германию своим новым домом, покупка жилья является не только инвестицией, но и важным шагом к стабильности, ощущению комфорта и уверенности в будущем. Однако этот процесс имеет свои особенности и нюансы, с которыми следует ознакомиться еще до принятия решения.

Об этом рассказывает издание Ukrainians in Germany.

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Что нужно для ипотеки в Германии

Немецкие банки внимательно относятся к вопросу предоставления ипотечных кредитов иностранцам, в том числе украинцам. Чтобы успешно получить ипотеку, необходимо учитывать несколько ключевых требований:

  • Стабильный доход — банки хотят видеть, что у заемщика есть надежный источник дохода. Это может быть официальное трудоустройство в Германии или подтвержденные доходы из других источников, гарантирующих возможность своевременно выплачивать кредит.
  • Чистая кредитная история — важно, чтобы заемщик имел опыт выполнения кредитных обязательств, без просроченных платежей и с хорошей финансовой репутацией.
  • Первоначальный взнос — для иностранцев обычно требуется первоначальный взнос в размере 20-50% от стоимости жилья. Это увеличивает шансы на одобрение ипотечного кредита.
  • Разрешение на проживание — банки предпочитают тех, кто имеет вид на жительство в Германии, поскольку это подтверждает серьезность намерений относительно постоянной жизни в стране.

Важно отметить, что приобретение недвижимости в Германии не оказывает прямого влияния на получение визы или гражданства. Однако этот факт может играть роль при рассмотрении других процедур в немецких государственных органах, в частности, при оформлении вида на жительство или рассмотрении вопросов, связанных с налоговыми или социальными выплатами.

Особенности ипотеки для украинцев в Германии

Украинцы могут брать ипотеку в Германии, однако они могут столкнуться с более высокими процентными ставками по сравнению с гражданами ЕС. В 2025 году немецкие банки сохранят привлекательные условия кредитования для иностранцев, включая украинцев. Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам варьируется от 3,8% до 5% годовых, что выгодно по сравнению со многими другими странами. Срок кредита может составлять от 5 до 20 лет, при этом необходимо иметь собственные средства на уровне 20-50% стоимости недвижимости для получения ипотеки.

Банки в Германии часто устанавливают дополнительные требования для иностранцев, в частности, может потребоваться больший первоначальный взнос или более высокие процентные ставки по сравнению с гражданами Германии. Кроме того, процесс рассмотрения заявки может занять больше времени, поскольку финансовые учреждения тщательно проверяют платежеспособность лиц без германского гражданства.

Основными условиями для получения ипотечного кредита в Германии для украинцев, как и других иностранцев, являются:

  • стабильный доход от 3000 евро в месяц;
  • трудоустройство в немецкой компании с минимум тремя месяцами работы;
  • наличие постоянного вида на жительство в Германии или гражданства ЕС.

Среди других важных требований к иностранцам следует отметить отсутствие долгов и возраст заемщика, обычно должен быть в пределах от 21 до 65 лет. Однако заемщики старшего возраста, например около 50 лет, могут иметь меньше шансов на получение ипотеки по сравнению с младшими, например, тридцатилетними.

Ипотечный калькулятор в Германии

Ипотечный калькулятор — это полезный инструмент для украинцев в Германии, который помогает рассчитать условия кредитования, учитывая разные факторы и расходы, связанные с покупкой недвижимости. Используя этот калькулятор, можно оценить, какую сумму стоит ссудить, какие будут ежемесячные платежи и общие расходы по кредиту. Это позволяет сделать обоснованный выбор среди ипотечных предложений и лучше подготовиться к получению кредита.

Вот несколько ипотечных калькуляторов, которыми пользоваться в Германии:

baufi24.de;
drklein.de;
finanztip.de;
zinsen-berechnen.de;
smart-rechner.de;
zinsvergleich-hypotheken.faz.net.

Ипотечный калькулятор позволяет:

  • Определить ежемесячный платеж с учетом основного долга и процентов.
  • Рассчитать проценты по кредиту для сравнения разных предложений.
  • Оценить первоначальный взнос и амортизацию воздействие на общую сумму.
  • Подсчитать остаточный долг после определенного периода.
  • Определить количество платежей и длительность кредита.

Ипотечный калькулятор позволяет потенциальным покупателям оценить свои финансовые возможности, сравнить различные предложения и построить четкую картину будущих расходов на жилье. Это помогает принять обоснованное решение на основе тщательного финансового планирования и выбрать наиболее выгодные условия получения ипотечного кредита.

Что еще нужно знать

Напомним, программа "єОселя" становится более доступной для молодежи. Украинцы до 26 лет теперь могут получить ипотеку с пониженным первоначальным взносом от 10% от стоимости жилья вместо предыдущих 20%.

Также мы рассказывали, что в условиях большой войны многие украинцы сталкиваются с имущественными проблемами. Это особенно актуально для рынка недвижимости, потому что владельцев жилья постигла дилемма: что делать с квартирами на временно оккупированных территориях.

Германия кредиты ипотека недвижимость жилье купить квартиру

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