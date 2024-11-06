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Молоді знизили перший внесок на іпотеку — як оформити через Дію

6 листопада 2024 16:43
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Іпотека єОселя в Україні — перший внесок для молоді знизили
Ключі від квартири. Фото: freepik
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Програма "єОселя" стає більш доступною для молоді. Українці до 26 років тепер можуть отримати іпотеку зі зниженим початковим внеском від 10% вартості житла замість попередніх 20%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Детальніше про програму

"Програма єОселя — одна з ключових складових політики "Зроблено в Україні" стає ще більш доступною для громадян. Тепер молоді українці зможуть долучитися до програми, сплативши вдвічі нижчий перший внесок - від 10% від вартості житла", — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що до сьогодні молодь складала лише 9% від загальної кількості учасників програми, і молодим українцям було видано всього 1 115 кредитів. Очікується, що частка молодих учасників зростатиме, що стане додатковим стимулом для молоді залишатися в Україні. Розширення програми позитивно вплине на будівельну галузь та суміжні сектори, а також на економіку країни загалом.

Як отримати іпотеку через Дію

Оформити іпотеку за програмою "єОселя" можна через застосунок "Дія". Для цього слід:

  • У застосунку "Дія" перейти до розділу "Сервіси" та обрати "єОселя".
  • Заповнити заяву і вибрати уповноважений банк.
  • Підписати необхідні документи за допомогою "Дія.Підпису".

Після отримання відповіді від банку в застосунку "Дія" можна розпочати оформлення іпотеки.

Нагадаємо, в Україні лише кількасот ВПО змогли скористатися державною програмою "єОселя". Народна депутатка Олена Шуляк заявила, що людям просто не вистачає коштів на перший внесок. 

Ми також писали, що зміни, внесені українським урядом до програми доступного кредитування житла "єОселя", сприятимуть розширенню можливостей для переселенців у доступі до вторинного ринку нерухомості. За словами експертів, це може призвести до підвищення цін на квартири на 5-7%.

іпотека єОселя гроші Мінекономіки житло Дія

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