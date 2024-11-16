Іпотека в Німеччині для українців — як оформити кредит на житло

Будівельний майданчик у Берліні. Фото: Reuters

Для українців, які обрали Німеччину своїм новим домом, купівля житла є не лише інвестицією, а й важливим кроком до стабільності, відчуття комфорту та впевненості в майбутньому. Однак цей процес має свої особливості та нюанси, з якими варто ознайомитись ще до прийняття рішення.

Про це розповідає видання Ukrainians in Germany.

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Що треба для іпотеки в Німеччині

Німецькі банки уважно ставляться до питання надання іпотечних кредитів іноземцям, у тому числі й українцям. Щоб успішно отримати іпотеку, необхідно враховувати кілька ключових вимог:

Стабільний дохід — банки хочуть бачити, що у позичальника є надійне джерело доходу. Це може бути офіційне працевлаштування в Німеччині або підтверджені доходи з інших джерел, які гарантують можливість своєчасно виплачувати кредит.

банки хочуть бачити, що у позичальника є надійне джерело доходу. Це може бути офіційне працевлаштування в Німеччині або підтверджені доходи з інших джерел, які гарантують можливість своєчасно виплачувати кредит. Чиста кредитна історія — важливо, щоб позичальник мав досвід у виконанні кредитних зобов’язань, без прострочених платежів та з хорошою фінансовою репутацією.

важливо, щоб позичальник мав досвід у виконанні кредитних зобов’язань, без прострочених платежів та з хорошою фінансовою репутацією. Первинний внесок — для іноземців зазвичай потрібен початковий внесок в розмірі 20−50% від вартості житла. Це підвищує шанси на схвалення іпотечного кредиту.

для іноземців зазвичай потрібен початковий внесок в розмірі 20−50% від вартості житла. Це підвищує шанси на схвалення іпотечного кредиту. Дозвіл на проживання — банки віддають перевагу тим, хто має дозвіл на проживання в Німеччині, оскільки це підтверджує серйозність намірів щодо постійного життя в країні.

Важливо зазначити, що придбання нерухомості в Німеччині не має прямого впливу на отримання візи чи громадянства. Проте цей факт може відігравати роль при розгляді інших процедур у німецьких державних органах, зокрема при оформленні дозволу на проживання чи розгляді питань, пов'язаних із податковими або соціальними виплатами.

Особливості іпотеки для українців в Німеччині

Українці мають можливість брати іпотеку в Німеччині, однак вони можуть зіткнутися з вищими відсотковими ставками порівняно з громадянами ЄС. У 2025 році німецькі банки збережуть привабливі умови кредитування для іноземців, включаючи українців. Середня відсоткова ставка за іпотечними кредитами варіюється від 3,8% до 5% річних, що є вигідним порівняно з багатьма іншими країнами. Термін кредиту може становити від 5 до 20 років, при цьому необхідно мати власні кошти на рівні 20%–50% вартості нерухомості для отримання іпотеки.

Банки в Німеччині часто встановлюють додаткові вимоги для іноземців, зокрема, може знадобитися більший початковий внесок або вищі відсоткові ставки порівняно з громадянами Німеччини. Крім того, процес розгляду заявки може зайняти більше часу, оскільки фінансові установи ретельно перевіряють платоспроможність осіб без німецького громадянства.

Основними умовами для отримання іпотечного кредиту в Німеччині для українців, як і для інших іноземців, є:

стабільний дохід від 3000 євро на місяць;

працевлаштування в німецькій компанії з мінімум трьома місяцями роботи;

наявність постійного виду на проживання в Німеччині або громадянства ЄС.

Серед інших важливих вимог до іноземців варто зазначити відсутність боргів та вік позичальника, який зазвичай має бути в межах від 21 до 65 років. Однак позичальники старшого віку, наприклад, близько 50 років, можуть мати менше шансів на отримання іпотеки порівняно з молодшими, наприклад, тридцятирічними.

Іпотечний калькулятор у Німеччині

Іпотечний калькулятор — це корисний інструмент для українців у Німеччині, який допомагає розрахувати умови кредитування, враховуючи різні фактори та витрати, пов'язані з купівлею нерухомості. Використовуючи цей калькулятор, можна оцінити, яку суму варто позичити, які будуть щомісячні платежі та загальні витрати по кредиту. Це дозволяє зробити обґрунтований вибір серед іпотечних пропозицій та краще підготуватися до процесу отримання кредиту.

Ось кілька іпотечних калькуляторів, якими скористатися у Німеччині:

baufi24.de;

drklein.de;

finanztip.de;

zinsen-berechnen.de;

smart-rechner.de;

zinsvergleich-hypotheken.faz.net.

Іпотечний калькулятор дозволяє:

Визначити щомісячний платіж, враховуючи основний борг і відсотки.

Розрахувати відсотки за кредитом для порівняння різних пропозицій.

Оцінити початковий внесок та амортизацію вплив на загальну суму.

Підрахувати залишковий борг після певного періоду.

Визначити кількість платежів і тривалість кредиту.

Іпотечний калькулятор дає можливість потенційним покупцям оцінити свої фінансові можливості, порівняти різні пропозиції та побудувати чітку картину майбутніх витрат на житло. Це допомагає прийняти обґрунтоване рішення на основі ретельного фінансового планування та вибрати найвигідніші умови для отримання іпотечного кредиту.

Що ще треба знати

Нагадаємо, програма "єОселя" стає більш доступною для молоді. Українці до 26 років тепер можуть отримати іпотеку зі зниженим початковим внеском від 10% вартості житла замість попередніх 20%.

Також ми розповідали, що в умовах великої війни чимало українців стикаються з майновими проблемами. Це особливо актуально для ринку нерухомості, бо власників житла спіткала дилема: що робити з квартирами на тимчасово окупованих територіях.