Клиентка ПриватБанка требует от финучреждения вернуть часть списанных средств

Женщина держит банковскую карту. Фото иллюстративное: MyCredit

Украинка пожаловалась на действия ПриватБанка, который, по ее мнению, совершил неправомерную операцию с денежными средствами на ее карте. В финансовом учреждении отреагировали на обвинения клиентки.

Жалобу женщина разместила на украинском портале о финансах и инвестициях Minfin.com.ua в разделе "Отзывы" 3 августа.

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По словам клиентки банка, в конце июля с ее счета было осуществлено взыскание средств согласно постановлению на сумму, превысившую минимальную зарплату, то есть на сумму, которая выше 14 200 зарплаты гражданки за июль.

"А 1 августа у меня на счету было 8 700 гривен, из которых 3 998 гривен ПриватБанк 1 августа у меня украл и оформил эту транзакцию как обычный перевод с карты на карту ПриватБанка, а не как взыскание согласно постановлению. О том, что деньги пошли на счет ПриватБанка, я узнала из переписки в чате поддержки ПриватБанка", — говорится в жалобе.

Женщина требует вернуть ей 3 998 гривен, ведь "они являются ее минимальной зарплатой за август".

Сообщение клиентки ПриватБанка. Фото: скриншот

Реакция ПриватБанка

Согласно комментарию ПриватБанка под жалобой, в случае поступления в банк постановления о снятии ареста ограничения будут снять в течение 1-3 дней. Обработка и исполнение постановления об определении текущего счета физического лица — должника в банке для осуществления расходных операций проводится в определенный срок (до 10 дней).

"Списание средств по платежному требованию происходит в размере той суммы, которая указана исполнительным производством. В своей деятельности Банк руководствуется исключительно требованиями действующего законодательства Украины и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности", — говорится в сообщении.