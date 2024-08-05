Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

Женщина считает украинские гривни ФОТО: obozrevatel.com

В Украине грядет очередное повышение налогов. В этот раз власти планируют повысить военный сбор на разные виды операций от 5% до 30%. Кабмин уже утвердил законопроект. Если ВР его примет, то для украинцев одномоментно подорожает целый ряд товаров и услуг. Начиная от автомобилей и квартир, и заканчивая топливом, мобильной связью и ювелирными изделиями. А с зарплат и доходов придется отдавать больше. Новини.LIVE разбирались, как повышение военного сбора повлияет на жизнь украинцев и какой альтернативный вариант рассматривают в Раде.

Какие налоги повысятся

Кабинет министров Украины одобрил и направил в Раду законопроект о повышении военного сбора с 1,5 до 5%. Также, согласно законопроекту, военной сбор хотят ввести для физлиц предпринимателей (ФЛП), которые сегодня его не платят.

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В частности, что касается ФЛП, то предложения следующие:

Введение военного сбора для юридических лиц размером 1% от оборота (речь идет о юрлицах, являющихся плательщиками налога на прибыль, и плательщиками единого налога третьей и четвертой групп).



Введение военного сбора для ФЛП, являющихся плательщиками единого налога первой, второй и четвертой групп, размером 5% от двух минимальных зарплат в месяц (требуется дополнительно уплачивать 800 грн).



Установление военного сбора для ФЛП, являющихся плательщиками единого налога третьей группы, на уровне 1% от дохода.

Кроме этого предлагается ввести военный сбор на следующие операции:

Продажа недвижимости - 5% от продажи недвижимого имущества



Первая регистрация авто - 15% от стоимости транспортного средства



Продажа ювелирных изделий - 30% стоимости проданных ювелирных изделий



Мобильная связь - 5% от стоимости услуг



Операции с банковскими металлами - по ставке 5% стоимости

Этим же законопроектом правительство предлагает вести:

Ежемесячные авансовые взносы по налогу на прибыль для предприятий, продающих горючее, из расчета 0,5 минимальной зарплаты на 1 кубический метр резервуаров для хранения горючего



Акциз на сладкую газировку по ставке 0,1 евро за литр



Ввести НДС для импортных товаров по цене от 45 до 150 евро

Столь непоплярные предложения вызваны коллосальным бюджетным дефицитом и необходимостью покрывать мобилизационные расходы. К слову, только на денежное обеспечение военнослужащих уже в этом году не хватает 36% от необходимой суммы, или 430 млрд грн (почти 10 млрд долл.).

"Если мы не найдем эти средства, то в сентябре могут быть перебои с денежными выплатами. И я об этом откровенно говорю. Поэтому сейчас критически важно принять необходимые решения", — сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Дойные коровы"

Как следует из предложенных изменений, особая ставка сделана именно на доходы граждан. По словам Марченко, государственный сектор выплачивает "белые" зарплаты, с которых удерживаются официальные налоги. В то же время часть граждан не платит НДФЛ, военный сбор и ЕСВ, выбирая минимальную зарплату или оформляя ФЛП.

"У нас из официально трудоустроенных 70% - это государственный сектор, где нельзя скрыть свою заработную плату, но от всех работающих в стране доля госсектора незначительна. Именно поэтому расширение базы налогообложения военным сбором - правильный шаг, чтобы каждый гражданин Украины, который работает, имел возможность внести свой вклад в поддержку Вооруженных сил", — заявил Марченко.

В случае повышения военного сбора до 5%, которое предложил Кабинет министров, каждый украинец с минимальной зарплатой будет отдавать по 400 грн в месяц, а с зарплаты в 20 тыс. грн будет взиматься уже по 1 тыс. грн.

В целом, как подсчитали в Центре экономической стратегии, три четверти всех дополнительных поступлений должы принести два источника: 1% от доходов юрилиц на общей системе, по сути налог на оборот, а также повышенный ВС до 5% с доходов граждан.

Еще в эту группу можно добавить 5% на мобильную связь и авансовые взносы с налога на прибыль топливных сетей в привязке к обьему резервуаров.

К слову, согласно расчетам операторов рынка топлива, такие нововведения приведут к удорожанию цены топлива на 2,5 грн. И это дополнительно к прогноируемому росту цен, связанному с увеличением акциза с 1 сентября 2024 года и с 1 января каждого года до 2028 года.

"Извините за метафору дойных коров, но она точно описывает эту группу - источники, с которых правительство ожидает легко и прогнозируемо собрать налоги", — отмечает налоговый эксперт Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

По его словам, основной "удар" возьмет на себя именно белый бизнес и граждане.

"В целом предлагаемые шаги возлагают практически всю нагрузку на белый бизнес и наемных работников", — подчеркивает Гайдай.

Автодиллеры в ожидании обвала продаж и возвращения "схем"

Готовятся к возможным грядущим изменениям и автосалоны. По словам Олега Назаренко, в случае одобрения законопроекта продажи новых автомобилей могут рухнуть.

"Авторынок и так упал. В прошлом году было продано всего 65 тыс. новых авто. Тогда как в довоенное время эта цифра составляла более 100 тыс. автомобилей. Сегодня средняя стоимость нового автомобиля 40 тыс. долл. поэтому далеко не все готовы будут переплатить 15% от этой суммы. 99% людей будут ждать пока его отменят и не обновлять свои транспортные средства. Будут ремонтировать старые. Подорожает сервис, потому что будет больше спрос, больше ремонтов", — считает Назаренко.

Если сейчас, как говорит директор дилерской сети "Автотрейдинг Атолл Груп" Галина Шипулова, при покупке авто среднего класса потребитель платит при регистрации от 30 до 80 тыс. грн налогов и сборов, то после введения изменений эта сумма возрастет до 180-280 тыс. грн.



"Учитывая тенденцию общего ухудшения благосостояния населения, это может привести к падению продаж в 3 раза, или даже больше", — цитирует Шипулову AUTO-Consulting.

В то же время, как рассказывает совладелец группы компаний VIDI Александр Джуринский, предложеные новации возмутили всех операторов рынка и создали нездоровый ажиотаж среди покупателей.

"По нашей статистике, действительно, количество контрактов на покупку авто имеет определенный рост. Но мы точно не может говорить о каком-то аномальном ажиотаже или о том, что украинцы выкупили все авто и автосалоны пусты", — рассказал Джуринский.

Омтетим, что под категорию первой регистрации подпадают также пригнанные автомобили из-за рубежа. На вторичный рынок нововведения прямо не влияют. Но, как говорит Джуринский, и там тоже стоит ожидат роста цен.

"Клиент, который хотел купить новое авто, его уже купить не сможет, и вместо этого приобретет подержанное авто, поэтому это спровоцирует рост цен на подержанные авто, которые уже имеют украинскую регистрацию. С них клиент не будет платить никаких налогов. Объем дополнительного спроса на такие авто составит, по данным AUTO-Consulting, до 300 тыс. авто в год - это огромное давление на внутренний рынок. И что очень важно - с этих авто государство почти не получит налогов. Еще важный момент - неизбежно вернутся "серые" схемы уклонения от уплаты налогов путем занижения реальной стоимости авто", — отмечает Джуринский.

Недвижимость: продавцам советуют поторопиться

Что касается рынка недвижимости, то по словам президента Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елены Гайдамахи, изменения предложенные правительством будут ждать только тех собствнников, которые продают недвижимость, которая была в собственности менее трех лет или же проводят вторую продажу в отченом году.



"Тогда возникает налог 5% от стоимости в виде военного сбора. То есть, существующие 1% гос.пошлины, плюс 1% Пенсионный фонд, плюс 5% НДФЛ, плюс 5% военный сбор. Итого 12% от стоимости недвижимости", — подсчитывает Гайдамаха.

По ее словам, самое неприятное для владельцев и инвесторов. Если это третья продажа в текущем году или вторая, но право собственности менее трех лет, то к существующим 19% добавляется еще 5% военного сбора и суммарно имеем налогов 24% от стоимости недвижимости.



"Конечно, сейчас этот законопроект могут и не принять, но в будущем все к этому идет. Поэтому тем собственникам, которые планируют продажу, особенно когда это не одна продажа или Вы только приобрели право собственности и три года истечет еще не скоро, очень советую уже думать о начале продажи", — говорит Гайдамаха.

При этом, как считает риелтор Полина Цивильская, как именно повлияет внедрение военного сбора на цену недвижимости предсказть трудно. "Или квартиры подорожают на 5%, что вряд ли. Ведь люди просто не будут платить больше денег, чем имеют. Или собственники получать меньше денег, потому что уплатят их в виде процента. Что более вероятно", — считает Цивильская.

За ювелиркой - в Турцию

Еще одна группа товаров, которая существенно может возрасти в цене - это ювелирные изделия. Как отмечают в ОО "Ювелиры Украины", возможные изменения в налоговом законодательстве содержат сразу две нормы, которые повлияют на стоимость. С одной стороны драгоценные металлы облагаются 5% военным сбором при продаже в виде банковских металлов и они же облагаются 30% военным сбором при их продаже как готовое ювелирное изделие.



"То есть общая нагрузка военным сбором этой группы товаров возрастет до 36-42%, поскольку подавляющее количество металла для изделий изготавливается из приобретенных банковских металлов, а их расход зависит от технологических процессов обработки и сложности готовой продукции", — подсчитали в организации.

В то же время, по словам президента Союза ювелиров Украины Дмитрия Выдолоба, такие новации просто уничтожат легальный ювелирный рынок.



"Никакой отложенный спрос украинскую ювелирную отрасль не спасет. Потому что цены вынужденно вырастут настолько, что украинским дамам будет дешевле ездить в ближнее зарубежье, например, в Турцию, которая входит в четверку лидеров ювелирного производства в мире, и в сочетании с приятным отдыхом или активным бизнесом покупать себе украшения там, а не у украинских ювелиров. Или частные байеры организуют бизнес по доставке ювелирных украшений из-за рубежа по заказу украинских клиентов, и это будет тоже дешевле украинского продукта. Но тогда не будет отечественного ювелирного искусства, производства, торговли и легального ювелирного рынка", — говорит Выдолоб.

Как ни парадоксально, первым делом пострадает брендовый сегмент, поскольку ценовые показатели преимущественно унифицированы и на внутреннем рынке, и за рубежом.

"А сегмент серебряных изделий среднестатистического потребителя перейдет в нишу изделий из недрагоценных металлов и в тень", — сообщили в организации "Ювелиры Украины".

Альтернатива — повысить НДС

Стоит отметить, что предложения Минфина раскритиковал не только бизнес и профильные организации, но и эксперты. На днях 13 аналитических центров обнародовали совместное заявление, в котором высказали мнение, что куда более рациональным в сложившейся ситуации было бы повышение НДС.

"Возможным рациональным решением поиска дополнительных поступлений могло бы быть повышение ставки НДС на 4-5 процентных пунктов", — говорится в заявлении.

Свою позицию там аргументируют тем, что от НДС практически невозможно уклонится. "Повысить НДС - проще всего, мы просто меняем цифру и ничего не меняем в администрировании. Даже человек, который полностью работает, не то, что в сером, а даже в черном сегменте экономики, например, торгует наркотиками или контрабандой, все равно частично вынужден платить НДС, потому что заезжает на заправку, покупает продукты, одежду", — поясняет директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

В то же время аналитики подчеркивают, что одновременно с внедрением временных мер необходимо безотлагательно реализовать системные изменения, которые дадут дополнительные поступления в госбюджет в следующем году, а именно:

Для минимизации "теневых схем" и наполнения бюджета - необходимо обеспечить скорейшее проведение институциональных реформ - перезагрузка Таможенной и Налоговой служб



Улучшить администрирование налога на недвижимое имущество и использовать весь потенциал этого налога



Максимально автоматизировать процессы налогового администрирования

О том, что вместо повышения военного сбора не исключается поднятие НДС заявил и спикер парламента Руслан Стефанчук. "Есть философия, которую предложило правительство — во многих местах взять немного. Есть другая модель - взять один налог, а именно налог на добавленную стоимость и повысить его на определенный процент. Очень многое будет завсиеть от того, как будет проведена дискуссия в профильном комитете", — заявил Стефанчук.

Однако очевидно одно — повышения налогов не избежать. "Рада же абсолютно реалистична. И мы отдаем себе отчет, что мы можем либо увеличивать поступления в бюджет путем поднятия налогообложения, либо через эмиссию. Эмиссия - это не выход. Поэтому мы не можем этого допустить. Мы должны обращаться к народу Украины разными способами, чтобы ВСУ имели финансовую поддержку", — заявил Стефанчук.