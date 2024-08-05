Клієнтка ПриватБанку вимагає від фінустанови повернути частину списаних коштів

Жінка тримає банківську карту. Фото ілюстративне: MyCredit

Українка поскаржилася на дії ПриватБанку, який, на її думку, здійснив неправомірну операцію з грошовими коштами на її картці. У фінансовій установі відреагували на звинувачення клієнтки.

Скаргу жінка розмістила на українському порталі про фінанси та інвестиції Minfin.com.ua у розділі "Відгуки" 3 серпня.

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За словами клієнтки банку, наприкінці липня з її рахунку було здійснено стягнення коштів згідно з ухвалою на суму, що перевищила мінімальну зарплату, тобто на суму, що є вищою за 14 200 зарплати громадянки за липень.

"А 1 серпня у мене на рахунку було 8 700 гривень, з яких 3998 гривень ПриватБанк 1 серпня в мене вкрав і оформив цю транзакцію як звичайний переказ з картки на картку ПриватБанку, а не як стягнення згідно з постановою. Про те, що гроші пішли на рахунок ПриватБанку, я дізналася з листування в чаті підтримки ПриватБанку", — йдеться у скарзі.

Жінка вимагає повернути їй 3 998 гривень, адже "вони є її мінімальною зарплатою за серпень".

Допис клієнтки ПриватБанку. Фото: скриншот

Реакція ПриватБанку

Згідно з коментарем ПриватБанку під скаргою, у разі надходження до банку постанови про зняття арешту обмеження будуть зняти протягом 1-3 днів. Обробка та виконання постанови про визначення поточного рахунку фізичної особи — боржника у банку для здійснення видаткових операцій проводиться у визначений термін (до 10 днів).

"Списання коштів по платіжній вимозі відбувається в розмірі тієї суми, яка зазначена виконавчим провадженням. У своїй діяльності Банк керується виключно вимогами чинного законодавства України та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності", — йдеться в повідомленні.