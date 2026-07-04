Украинцы платят за паспорта более 1600 грн: кто может не тратить деньги

Паспорт гражданина Украины, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

У украинцев до сих пор есть паспорта-книжечки, выданные в 1994 году. Граждане не спешат обменивать этот документ на современную ID-карту. Возможно, людей отпугивает цена: оформление пластиковой карты в 2026 году обойдется в 1638 гривен.

Об этом говорится на сайте Государственной миграционной службы, передает Новини.LIVE.

Замена старого паспорта на ID-карту

Если паспорт-книжечка в надлежащем состоянии и нет законных оснований для его замены, украинцам никто не запрещает пользоваться им и в дальнейшем. Замена на ID-карту происходит в нескольких случаях. Например:

паспорт был поврежден;

его похитили;

владелец изменил личные данные;

гражданин не вклеил новую фотографию в паспорт-книжку в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

В законах Украины нет четкой даты истечения срока действия паспортов образца 1994 года. То есть они остаются действительными до тех пор, пока не возникнет основание для обязательной замены.

Оформление ID-карты в 2026 году

Украинцы могут оформить ID-карту добровольно. Платить за её изготовление приходится по-разному, поскольку всё зависит от срочности:

стандартный срок изготовления составляет до 20 рабочих дней и стоит 618 гривен;

срочное оформление (до 7 рабочих дней) — 988 гривен.

Также граждане должны оплатить сервисные услуги государственному предприятию. Речь идет о сумме почти в 650 гривен. Таким образом, в общей сложности за изготовление ID-карты придется заплатить 1638 гривен, если документ нужен срочно.

Еще стоит помнить, что совершеннолетним украинцам ID-карта выдается на 10 лет. В то же время для лиц в возрасте от 65 лет документ может оформляться бессрочно.

Ранее Новини.LIVE объясняли, за какие паспорта штрафуют украинцев. Так, некоторые граждане забывают, что паспорт-книжечка теряет силу, если нарушить одно важное правило. В таком случае в отношении граждан применяются штрафные санкции.

Еще Новини.LIVE писали, почему ID-карту могут заблокировать. Владельцам документа нельзя забывать ПИН-коды и ПАК-коды. ID-карта полностью блокируется, если 10 раз неправильно ввести один из этих кодов.