Киевлянам перечислила платежки за отопление — о чем предупредили коммунальщики

Квитанция за коммуналку и руки на батарее. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Киеве потребители не будут платить за централизованное отопление в дни, когда услугу им не предоставляли после массированных обстрелов. Это учтено в платежках за январь 2026 года.

Об этом сообщила пресс-служба коммунальной компании Киевтеплоэнерго, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Перерасчет за отопление

В Киевтеплоэнерго рассказали, что критическая инфраструктура столицы получила серьезные повреждения, поэтому теплоснабжение в дома киевлян было нерегулярным.

В связи с этим:

в платежках за февраль 2026 года плата за январское отопление за период отключений не учтена;

оплату за дни января, когда услуга предоставлялась регулярно (от начала месяца до первой атаки), добавят в квитанции, которые потребителям пришлют уже в марте;

в платежках учтут только тот период, когда теплоснабжение осуществлялось в полном объеме.

Оплата отопления в домах ОСМД и как вернуть средства при переплате

В Киевтеплоэнерго также объяснили процедуру начисления для жителей домов без прямых договоров с компанией (например, через ОСМД или частные компании). Итак, согласно разъяснению коммунальщиков:

ряду таких домов начислили оплату за остаток тепловой энергии, потребленной в декабре;

начисления за январь для тарифной категории "Население" в этих домах пока отсутствуют;

если потребитель уже оплатил счет за январь через автоматический платеж, то эта сумма будет считаться переплатой.

В компании отмечают, что все дополнительные вопросы потребители могут задавать по номеру 1551. Также можно обращаться в районные центры обслуживания "Центра коммунального сервиса".

Ранее сообщалось, что в Украине планируют модернизировать систему централизованного теплоснабжения. Для этого все жилые дома оборудуют индивидуальным тепловыми пунктами (ИТП). Еще мы рассказывали о тарифах на электроэнергию. Известно, что будет с ценами с 1 марта 2026 года.