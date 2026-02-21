Киевлянам перечислила платежки за отопление — о чем предупредили коммунальщики

В Киеве не было тепла после обстрелов — как это учтут в платежках
В Киеве потребители не будут платить за централизованное отопление в дни, когда услугу им не предоставляли после массированных обстрелов. Это учтено в платежках за январь 2026 года.
Об этом сообщила пресс-служба коммунальной компании Киевтеплоэнерго, передает Новини.LIVE.
Перерасчет за отопление
В Киевтеплоэнерго рассказали, что критическая инфраструктура столицы получила серьезные повреждения, поэтому теплоснабжение в дома киевлян было нерегулярным.
В связи с этим:
- в платежках за февраль 2026 года плата за январское отопление за период отключений не учтена;
- оплату за дни января, когда услуга предоставлялась регулярно (от начала месяца до первой атаки), добавят в квитанции, которые потребителям пришлют уже в марте;
- в платежках учтут только тот период, когда теплоснабжение осуществлялось в полном объеме.
Оплата отопления в домах ОСМД и как вернуть средства при переплате
В Киевтеплоэнерго также объяснили процедуру начисления для жителей домов без прямых договоров с компанией (например, через ОСМД или частные компании). Итак, согласно разъяснению коммунальщиков:
- ряду таких домов начислили оплату за остаток тепловой энергии, потребленной в декабре;
- начисления за январь для тарифной категории "Население" в этих домах пока отсутствуют;
- если потребитель уже оплатил счет за январь через автоматический платеж, то эта сумма будет считаться переплатой.
В компании отмечают, что все дополнительные вопросы потребители могут задавать по номеру 1551. Также можно обращаться в районные центры обслуживания "Центра коммунального сервиса".
Ранее сообщалось, что в Украине планируют модернизировать систему централизованного теплоснабжения. Для этого все жилые дома оборудуют индивидуальным тепловыми пунктами (ИТП). Еще мы рассказывали о тарифах на электроэнергию. Известно, что будет с ценами с 1 марта 2026 года.
Читайте Новини.LIVE!