Украинцам в Ирландии будут платить за возвращение домой: какими будут условия

В Ирландии решили финансово поощрять украинских беженцев выезжать из страны и возвращаться на родину. О каких именно суммах идет речь — пока неизвестно. Однако правительство уже обсуждает будущие концепции.

Что предложат беженцам в Ирландии

По словам министра юстиции Ирландии Джима О'Каллагана, ни одна идея еще не нашла окончательного одобрения среди чиновников. Однако страна точно введет поощрения для беженцев.

"Возможно, им понадобится помощь, чтобы вернуться туда", — сказал он.

Министр отметил, что украинское правительство тоже надеется на возвращение беженцев домой. При этом он признал, что часть украинцев, возможно, решит остаться в Ирландии. На этот случай также понадобятся отдельные механизмы.

Что еще стоит знать

Напомним, что финансовая помощь беженцам, которые согласятся покинуть Ирландию и вернуться в Украину, как отмечал ранее министр по делам миграции Колм Брофи, может составлять:

до 2 500 евро на одного человека (почти 130 000 гривен);

до 10 тысяч евро на семью (примерно 519 000 гривен).

Окончательные сроки по выплатам в Ирландии могут принять до конца 2026 года.

