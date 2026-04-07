Помощь украинцам в Грузии 2026: что будет с выплатами

Тбилиси и беженцы из Украины. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Беженцы из Украины будут получать финансовую помощь в Грузии еще как минимум 3 месяца. Так, правительство страны согласилось продолжить поддержку украинцев. К тому же, за нашими соотечественниками остается льготный доступ для получения медуслуг.

Об этом сообщает издание Грузия.Online, передает Новини.LIVE.

Выплаты украинским беженцам в Грузии

Изменения в правительственных постановлениях № 1254 от 13 июля 2022 года и № 387 от 2 марта 2022 года предусматривают, что украинским гражданам в Грузии ежемесячно будут начислять:

по 45 лари (680 гривен) — на человека;

по 300 лари (4 530 гривен) — на семью.

Но важно учесть, что денежная помощь одиночкам будет поступать только до мая. А семьям прекратят выплачивать финподдержку в июне.

На каких условиях будут предоставлять выплаты

Выплаты будут поступать только при условии, что человек или семья постоянно проживают в Грузии. Выезжать из страны можно, но вернуться обратно нужно за 3 дня после выезда.

Льготы для украинцев в Грузии

Беженцы из Украины пользуются в Грузии льготным доступом к государственной системе здравоохранения. Речь идет о:

экстренной медпомощи (роды, срочная вакцинация и прочее);

профилактической вакцинации;

лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа;

медицинское сопровождение матерей и детей;

психиатрическую помощь;

лечение диабета;

диализ;

помощь при единичных заболеваниях.

Льготы означают, что украинцы на равных с грузинами условиях пользуются медицинскими услугами.

