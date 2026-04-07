Видео

Главная Финансы Грузия определилась с поддержкой беженцев: будут ли платить украинцам

Грузия определилась с поддержкой беженцев: будут ли платить украинцам

Дата публикации 7 апреля 2026 20:05
Помощь украинцам в Грузии 2026: что будет с выплатами
Тбилиси и беженцы из Украины. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Беженцы из Украины будут получать финансовую помощь в Грузии еще как минимум 3 месяца. Так, правительство страны согласилось продолжить поддержку украинцев. К тому же, за нашими соотечественниками остается льготный доступ для получения медуслуг.

Об этом сообщает издание Грузия.Online, передает Новини.LIVE.

Выплаты украинским беженцам в Грузии

Изменения в правительственных постановлениях № 1254 от 13 июля 2022 года и № 387 от 2 марта 2022 года предусматривают, что украинским гражданам в Грузии ежемесячно будут начислять:

  • по 45 лари (680 гривен) — на человека;
  • по 300 лари (4 530 гривен) — на семью.

Но важно учесть, что денежная помощь одиночкам будет поступать только до мая. А семьям прекратят выплачивать финподдержку в июне.

На каких условиях будут предоставлять выплаты

Выплаты будут поступать только при условии, что человек или семья постоянно проживают в Грузии. Выезжать из страны можно, но вернуться обратно нужно за 3 дня после выезда.

Льготы для украинцев в Грузии

Беженцы из Украины пользуются в Грузии льготным доступом к государственной системе здравоохранения. Речь идет о:

  • экстренной медпомощи (роды, срочная вакцинация и прочее);
  • профилактической вакцинации;
  • лечение туберкулеза, ВИЧ и СПИДа;
  • медицинское сопровождение матерей и детей;
  • психиатрическую помощь;
  • лечение диабета;
  • диализ;
  • помощь при единичных заболеваниях.

Льготы означают, что украинцы на равных с грузинами условиях пользуются медицинскими услугами.

Как сообщали Новини.LIVE, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) выплатит украинцам финпомощь в 12 000 гривен. Деньги планируют выплатить жителям Сум. Для этого им нужно записаться в электронную очередь. Также Новини.LIVE писали об изменениях для украинцев в Польше. Так, с 1 апреля им будут выплачивать повышенную компенсацию за несчастные случаи на производстве или профессиональные заболевания. Известно, кто сможет получить деньги.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
