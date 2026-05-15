Українцям в Ірландії платитимуть за повернення додому: якими будуть умови

В Ірландії вирішили фінансово заохочувати українських біженців виїжджати з країни та повертатися на батьківщину. Про які саме суми йдеться — наразі невідомо. Проте уряд вже обговорює майбутні концепції.

Про це йдеться у статті видання RTE, передає Новини.LIVE.

Що запропонують біженцям в Ірландії

За словами міністра юстиції Ірландії Джима О'Каллагана, жодна ідея ще не знайшла остаточного схвалення серед урядовців. Однак країна точно запровадить заохочення для біженців.

"Можливо, їм знадобиться допомога, щоб повернутися туди", — сказав він.

Міністр зауважив, що український уряд теж сподівається на повернення біженців додому. При цьому він визнав, що частина українців, можливо, вирішить залишитися в Ірландії. На цей випадок також знадобляться окремі механізми.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що фінансова допомога біженцям, які погодяться залишити Ірландію та повернутися до України, як зазначав раніше міністр у справах міграції Колм Брофі, може становити:

до 2 500 євро на одну людину (майже 130 000 гривень);

до 10 тисяч євро на сім’ю (приблизно 519 000 гривень).

Остаточні строки щодо виплат в Ірландії можуть ухвалити до кінця 2026 року.

