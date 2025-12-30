Что такое финансовая пирамида и как не попасть к мошенникам

Деньги в руках. Фото: Новости.LIVE

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила украинцев о ключевых признаках функционирования финансовой пирамиды. Они обнародованы в специальном постановлении.

Текст постановления обнародован на сайте Нацкомиссии.

Зачем приняли постановление

Как сообщается, Нацкомиссия утвердила постановление "Об определении и обнародовании ориентировочного неисчерпывающего перечня признаков создания, функционирования и/или продвижения финансовой пирамиды".

"Его целью является предосталение четких ориентиров для выявления финансовых пирамид, чтобы защитить инвесторов и потребителей от мошеннических схем и недобросовестной практики на рынках капитала", — отметили в Нацкомиссии.

Пять признаков финансовой пирамиды

Нацкомиссия назвала 5 признаков создания, функционирования или продвижения финансовой пирамиды. Это:

Вступительный платеж . Обязательным условием присоединения или участия является взнос в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств, который может оформляться как "инвестиция" или как приобретение продукта без реальной экономической ценности

. Обязательным условием присоединения или участия является взнос в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств, который может оформляться как "инвестиция" или как приобретение продукта без реальной экономической ценности Вознаграждение за факт участия . Обещается вознаграждение в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств не за реальную деятельность, а за сам факт участия или внесения средств в проект

. Обещается вознаграждение в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств не за реальную деятельность, а за сам факт участия или внесения средств в проект Источник вознаграждений — вступительные взносы новых участников . Выплаты уже привлеченным участникам осуществляются преимущественно средствами, которые внесли новые участники

. Выплаты уже привлеченным участникам осуществляются преимущественно средствами, которые внесли новые участники Отсутствие реальной деятельности. Вознаграждения не формируются за счет реальных продаж товаров или оказания услуг в рамках хозяйственной деятельности

Вознаграждения не формируются за счет реальных продаж товаров или оказания услуг в рамках хозяйственной деятельности Связь между взносами новых участников и вознаграждениями для уже привлеченных. Выплаты участникам зависят от привлечения новых участников и осуществляются не из прибыли реального бизнеса, а за счет их взносов.

По европейским нормам

Также отмечается, что постановление разработано в соответствии с Директивой Европейского Парламента и Совета 2005/29/ЕС от 11 мая 2005 года.

В ней говорится о недобросовестной коммерческой практике между предприятиями и потребителями на внутреннем рынке.

