Главная Финансы Как распознать финансовую пирамиду — пять ключевых признаков

Как распознать финансовую пирамиду — пять ключевых признаков

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 13:46
Что такое финансовая пирамида и как не попасть к мошенникам
Деньги в руках. Фото: Новости.LIVE

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила украинцев о ключевых признаках функционирования финансовой пирамиды. Они обнародованы в специальном постановлении.

Текст постановления обнародован на сайте Нацкомиссии.

Зачем приняли постановление

Как сообщается, Нацкомиссия утвердила постановление "Об определении и обнародовании ориентировочного неисчерпывающего перечня признаков создания, функционирования и/или продвижения финансовой пирамиды".

"Его целью является предосталение четких ориентиров для выявления финансовых пирамид, чтобы защитить инвесторов и потребителей от мошеннических схем и недобросовестной практики на рынках капитала", — отметили в Нацкомиссии.

Пять признаков финансовой пирамиды

Нацкомиссия назвала 5 признаков создания, функционирования или продвижения финансовой пирамиды. Это:

  • Вступительный платеж. Обязательным условием присоединения или участия является взнос в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств, который может оформляться как "инвестиция" или как приобретение продукта без реальной экономической ценности
  • Вознаграждение за факт участия. Обещается вознаграждение в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств не за реальную деятельность, а за сам факт участия или внесения средств в проект
  • Источник вознаграждений — вступительные взносы новых участников. Выплаты уже привлеченным участникам осуществляются преимущественно средствами, которые внесли новые участники
  • Отсутствие реальной деятельности. Вознаграждения не формируются за счет реальных продаж товаров или оказания услуг в рамках хозяйственной деятельности
  • Связь между взносами новых участников и вознаграждениями для уже привлеченных. Выплаты участникам зависят от привлечения новых участников и осуществляются не из прибыли реального бизнеса, а за счет их взносов.

По европейским нормам

Также отмечается, что постановление разработано в соответствии с Директивой Европейского Парламента и Совета 2005/29/ЕС от 11 мая 2005 года.

В ней говорится о недобросовестной коммерческой практике между предприятиями и потребителями на внутреннем рынке.

Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
