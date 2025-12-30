Что такое финансовая пирамида и как не попасть к мошенникам

Как распознать финансовую пирамиду — пять ключевых признаков
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила украинцев о ключевых признаках функционирования финансовой пирамиды. Они обнародованы в специальном постановлении.
Текст постановления обнародован на сайте Нацкомиссии.
Зачем приняли постановление
Как сообщается, Нацкомиссия утвердила постановление "Об определении и обнародовании ориентировочного неисчерпывающего перечня признаков создания, функционирования и/или продвижения финансовой пирамиды".
"Его целью является предосталение четких ориентиров для выявления финансовых пирамид, чтобы защитить инвесторов и потребителей от мошеннических схем и недобросовестной практики на рынках капитала", — отметили в Нацкомиссии.
Пять признаков финансовой пирамиды
Нацкомиссия назвала 5 признаков создания, функционирования или продвижения финансовой пирамиды. Это:
- Вступительный платеж. Обязательным условием присоединения или участия является взнос в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств, который может оформляться как "инвестиция" или как приобретение продукта без реальной экономической ценности
- Вознаграждение за факт участия. Обещается вознаграждение в форме средств, виртуальных активов или других платежных средств не за реальную деятельность, а за сам факт участия или внесения средств в проект
- Источник вознаграждений — вступительные взносы новых участников. Выплаты уже привлеченным участникам осуществляются преимущественно средствами, которые внесли новые участники
- Отсутствие реальной деятельности. Вознаграждения не формируются за счет реальных продаж товаров или оказания услуг в рамках хозяйственной деятельности
- Связь между взносами новых участников и вознаграждениями для уже привлеченных. Выплаты участникам зависят от привлечения новых участников и осуществляются не из прибыли реального бизнеса, а за счет их взносов.
По европейским нормам
Также отмечается, что постановление разработано в соответствии с Директивой Европейского Парламента и Совета 2005/29/ЕС от 11 мая 2005 года.
В ней говорится о недобросовестной коммерческой практике между предприятиями и потребителями на внутреннем рынке.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине разоблачили новую мошенническую схему, нацеленную на получателей денежной помощи "Зимова підтримка".
Также узнайте, почему криптобиржа Binance запретила выводить средства на украинские банковские карты.
Читайте Новини.LIVE!