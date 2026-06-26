Помощь семьям пленных и освобожденных: украинцам выплатят по 4 600 гривен

Люди на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам объявили о новой денежной помощи. Для семей тех, кого незаконно заключили в тюрьму, и для освобожденных из плена запущена новая программа. Им выплатят по 4 600 гривен на каждого. Финансовую поддержку оказывает общественная организация "Объединение родственников политзаключенных Кремля".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на благотворителей.

Кто может получить деньги

Подать заявку на помощь могут:

семьи гражданских лиц, которые сейчас находятся в плену или незаконном заключении;

семьи тех, кого уже освободили;

сами освобожденные из мест лишения свободы;

законные представители или лица, находящиеся на иждивении.

Деньги можно потратить на самое необходимое: продукты, лекарства, оплату жилья или коммунальных услуг, а также на поддержку после освобождения.

Если в семье несколько человек претендуют на выплаты, каждый взрослый подает заявку отдельно. Информацию о детях вносит один из родителей или законный представитель

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Как подать заявку

Для получения выплаты необходимо заполнить онлайн-регистрационную форму. Заявки будут приниматься до 7 июля 2026 года включительно.

Важно понимать, что заполнение анкеты не гарантирует автоматического назначения помощи — все заявки будут проходить проверку.

Какие документы понадобятся

При заполнении формы понадобятся:

паспорт или ID-карта;

ИНН;

банковские реквизиты (IBAN);

документы, подтверждающие родственные связи;

подтверждение факта незаконного заключения (если есть).

Если официальных документов нет — можно кратко описать ситуацию в заявке. Но важно не указывать лишних деталей, которые могут навредить человеку, находящемуся в неволе.

Ранее Новини.LIVE сообщали о новой денежной помощи от УВКБ ООН. Подать заявку могут переселенцы и люди, вернувшиеся домой после вынужденного отъезда из-за войны, если их доход не превышает установленный лимит. Благотворители выплачивают от 10 800 до 12 300 грн на человека.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы из некоторых областей могут получить новые выплаты. Выплаты будут производиться в размере 1 800–2 050 гривен в течение шести месяцев. Помощь оказывают "Каритас", МОМ и Гуманитарный фонд для Украины, которые финансируют базовые нужды домохозяйств.