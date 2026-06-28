Новые гранты для украинцев: кому профинансируют бизнес в 2026 году

Мужчина за столом, деньги в конверте. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцам предлагают новую денежную помощь от благотворителей. Можно получить от 164 000 до 274 000 гривен на открытие бизнеса или его развитие. О грантовой программе объявили представители Международного комитета Красного Креста для жителей Никопольского района совместно с местными властями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Томаковскую громаду.

Кто может принять участие

Программа направлена на поддержку самозанятости населения и призвана помочь в будущем зарабатывать с помощью собственного дела. Подать заявку могут жители Томаковской громады, проживающие в:

Томаковке;

Семеновке;

Сергеевке;

Петровке;

Катьощино;

Китайгородском, Преображенском, Михайловском, Зеленогайском, Кисличуватовском и Чумаковском старостатах.

Сколько можно получить

Предусмотрено два варианта финансирования:

до 164 тысяч гривен — для тех, кто хочет попробовать себя в роли предпринимателя; до 274 тысяч гривен — для действующих предпринимателей, которые планируют возобновить или расширить уже существующий бизнес.

Кто может претендовать на грант

Принять участие могут люди, которые:

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пострадали от войны после 24 февраля 2022 года;

имеют доход не более 19 430 гривен в месяц на одного члена семьи;

имеют реалистичную бизнес-идею;

проживают и планируют работать в Томаковской громаде;

готовы пройти все этапы отбора.

Как подать заявку

Есть два способа подать документы:

лично — оставить заполненное заявление и необходимые документы в специальном ящике в Томаковской центральной библиотеке (2-й этаж, кабинет №1);

по электронной почте — отправить заполненную заявку на адрес dni_ecosec_mailbox@icrc.org.

Также можно воспользоваться онлайн-формой, если на момент подачи она еще будет открыта.

Подать заявку можно до 14 июля 2026 года.

Организаторы отмечают, что не стоит воспринимать регистрацию как гарантированное получение гранта. Все заявки будут рассматривать специалисты Международного комитета Красного Креста, которые и определят участников программы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что семьи с детьми могут получить помощь от ЮНИСЕФ. В первую очередь ее предоставят тем, кто пострадал из-за войны или нуждается в средствах на самое необходимое. Точные условия получения помощи объявят позже.

Также Новини.LIVE писали, что в Виннице продлили регистрацию на денежную помощь от УВКБ ООН. Подать заявку могут переселенцы, те, кто вернулся в Украину, или люди, пострадавшие от войны. Важное условие — доход на человека в семье не должен превышать 8 300 грн.