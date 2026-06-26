Выплаты от УВКБ: еще в одном городе стартовала регистрация на помощь в 10 800 грн

Женщина с ребенком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июне 2026 года больше граждан, нуждающихся в материальной поддержке во время войны, смогут получить выплаты от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). Регистрация на получение помощи стала доступна еще в одном украинском городе.

О том, кто может оформить международные выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

Где принимают заявки на денежную помощь от УВКБ ООН

По информации организации, записаться в электронную очередь в регистрационный центр программы "Денежная помощь от УВКБ ООН" теперь могут также жители города Винница.

Претендовать на финансовую поддержку смогут четыре категории граждан. Выплаты будут предоставлены тем, кто будет относиться хотя бы к одной из них:

Домохозяйства, которые в связи с перемещением имеют статус внутренне перемещенного лица, полученный не более чем 45 дней назад из-за угрозы жизни или эвакуации. Семьи, которые переместились, получив статус переселенцев в период от 46 дней до полугода назад из-за угрозы жизни, атак или принудительной эвакуации. Домохозяйства, которым из-за военных действий пришлось покинуть свои дома и выехать за границу (после 24 февраля 2022 года), однако вернувшиеся в Украину не ранее чем три месяца назад и не позднее чем через год. Семьи, вернувшиеся на место постоянного проживания после вынужденного выезда в пределах страны, вызванного боевыми действиями (после 24.02.2022). Обязательным условием является то, что возвращение произошло не ранее чем три месяца назад и не позднее года.

Важно соблюдение социально-экономического критерия для всех вышеуказанных категорий. Помощь может быть предоставлена только тем домохозяйствам, в которых размер среднемесячного дохода на одного человека не превышает 8 300 грн.

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В рамках программы каждому члену семьи начислят от 10 800 до 12 300 грн помощи.

Как подать заявку на получение помощи

Граждане, подпадающие под вышеуказанные условия, должны заполнить специальную электронную форму для регистрации в очередь в пункте сбора данных в городе Винница.

В случае успешного заполнения формы необходимо дождаться звонка от сотрудников партнерской организации (БФ "Право на защиту") для прохождения предварительной проверки на соответствие требованиям программы и назначения даты и времени приема.

"Обратите внимание: заполнение этой формы является лишь записью в электронную очередь в пункт сбора данных в г. Винница. Окончательное решение о выплате принимается только после личного собеседования со специалистом фонда", — подчеркнули организаторы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что летом в одном из регионов некоторым гражданам доступна финансовая помощь по программе, реализуемой США. В ее рамках украинцы могут получить на бизнес до 4 100 евро. Такая возможность гарантируется тем, кто подаст заявку, разработав финансовый план.

Еще Новини.LIVE рассказывали, кто из лиц с инвалидностью I–III группы может оформить помощь в сумме от 200 000 до 1 000 000 грн в 2026 году. Речь идет об украинцах, которые непосредственно пострадали в связи с военной агрессией РФ. Такую помощь назначают и выплачивают через Пенсионный фонд. В этом году правительство урегулировало механизм предоставления выплаты.