Нові гранти для українців: кому профінансують бізнес у 2026 році

Чоловік за столом, гроші в конверті. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українцям пропонують нову грошову допомогу від благодійників. Можна отримати від 164 до 274 000 гривень на відкриття бізнесу або його розвиток. Грантову програму оголосили представники Міжнародного комітету Червоного Хреста для жителів Нікопольщини спільно з місцевою владою.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Томаківську громаду.

Хто може взяти участь

Програма націлена на підтримку самозайнятості населення та має допомогти у майбутньому заробляти за допомогою власної справи. Подати заявку можуть жителі Томаківської громади, які проживають у:

Томаківці;

Семенівці;

Сергіївці;

Петрівці;

Катьощиному;

Китайгородському, Преображенському, Михайлівському, Зеленогайському, Кисличуватському та Чумаківському старостатах.

Скільки можна отримати

Передбачено два варіанти фінансування:

до 164 тисяч гривень — для тих, хто хоче спробувати себе у ролі підприємця; до 274 тисяч гривень — для діючих підприємців, які планують відновити або розширити вже існуючий бізнес.

Хто має шанс отримати грант

Взяти участь можуть люди, які:

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постраждали від війни після 24 лютого 2022 року;

мають у місяць не більше 19 430 гривень на одного члена сім'ї;

мають реалістичну бізнес-ідею;

проживають і планують працювати у Томаківській громаді;

готові пройти всі етапи відбору.

Як подати заявку

Є два способи подати документи:

особисто — залишити заповнену заяву та необхідні документи у спеціальній скриньці в Томаківській центральній бібліотеці (2 поверх, кабінет №1);

електронною поштою — надіслати заповнену заявку на адресу dni_ecosec_mailbox@icrc.org.

Також можна скористатися онлайн-формою, якщо на момент подання вона ще буде відкритою.

Подати заявку можна до 14 липня 2026 року.

Організатори зазначають, що не варто сприймати реєстрацію як гарантоване отримання гранту. Усі заявки розглядатимуть фахівці Міжнародного комітету Червоного Хреста, які й визначать учасників програми.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що родини з дітьми можуть отримати допомогу від ЮНІСЕФ. Насамперед її дадуть тим, хто постраждав через війну або потребує грошей на найнеобхідніше. Точні умови отримання допомоги оголосять пізніше.

Також Новини.LIVE писали, що у Вінниці розширили реєстрацію на грошову допомогу від УВКБ ООН. Податися можуть переселенці, ті, хто повернувся в Україну, або люди, які постраждали через війну. Важлива умова — дохід на людину в родині не має перевищувати 8 300 грн.