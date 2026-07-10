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Главная Финансы Финансовые гранты в 4 регионах: кому и где выплатят 2600 долларов

Финансовые гранты в 4 регионах: кому и где выплатят 2600 долларов

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Дата публикации 10 июля 2026 13:00
Выплаты в Украине в июле: кто и где может получить помощь в размере 2 600 долларов
Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года жители четырех украинских регионов смогут получить финансовую помощь на запуск или развитие собственного дела. В рамках соответствующей программы участники имеют шанс стать владельцем гранта в размере 2 600 долларов.

Об особенностях предоставления таких выплат рассказывает редакция Новини.LIVE.

Кто может получить финансовую помощь в размере 2 600 долларов

Речь идет о программе поддержки микробизнеса, которую реализуют совместно общественная организация "Центр занятости Свободных людей" и международная гуманитарная организация "Mercy Corps".

Инициатива призвана поддержать самозанятость во время военного положения и развитие малого предпринимательства, в частности, в регионах, пострадавших от войны.

В рамках программы участникам будет предоставлена финансовая поддержка на открытие или возобновление бизнеса, а также консультационное сопровождение на этом пути.

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Приглашаются к участию:

  1. Внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  2. Местное население, проживающее на территориях, где велись/ведутся боевые действия (в соответствии с приказом № 376 Министерства развития общин и территорий).

Участие возможно исключительно при условии, что соответствующая территория находится под контролем правительства Украины. Граждане из районов активных боевых действий/территорий с повышенным риском не смогут получить поддержку.

Речь идет о следующих регионах:

  • Днепропетровский;
  • Одесский;
  • Черниговский;
  • Киевский.

Как подать заявку на выплаты и другие нюансы

Отбор претендентов будет проходить на конкурсной основе. Предпочтение будет отдаваться заявителям с реалистичными бизнес-идеями, обладающими потенциалом для развития, пониманием рынка и нуждающимся в финансовой поддержке для запуска или расширения бизнеса.

Зарегистрироваться в проекте можно, заполнив специальную форму.

Подробности об участии, условиях программы и механизме отбора можно уточнить по телефону горячей линии: +38097 460 10 48.

"За время реализации программы с 2023 года уже была оказана поддержка 343 микропредприятиям в различных регионах Украины, а команда проекта провела более 500 индивидуальных визитов и консультаций, сопровождая участников на всех этапах развития их бизнеса", — сообщают организаторы.

Ранее Новини.LIVE писали, что УВКБ ООН открыло регистрацию на получение финансовой помощи еще в одном городе. В рамках новой программы граждане смогут получить до 12 300 грн на каждого члена семьи. Участвовать могут переселенцы и беженцы.

Также Новини.LIVE сообщали, кому доступна программа помощи при финансовой поддержке Норвегии. Такая возможность реализуется в Днепропетровской области. В рамках программы будут предоставлены гранты на ведение хозяйства в размере до 17 700 грн. Подавать заявки можно только до 13 июля.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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