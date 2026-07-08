Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Грядка
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Гранты от Каритас: где и кому доступна помощь в июле

Гранты от Каритас: где и кому доступна помощь в июле

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 13:00
Выплаты от Каритас: где для уязвимых групп украинцев доступны гранты в июле
Женщина и мужчина за компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

В июле 2026 года представительство благотворительной организации "Каритас Украины" запустило второй этап предоставления грантов украинским семьям. В частности, эти выплаты призваны помочь гражданам открыть успешные собственные дела в различных сферах.

О том, кто и где может получить гранты, рассказывают Новини.LIVE.

Кому доступна грантовая помощь от "Каритас"

Как отмечается, "Каритас Украины" начал вторую фазу проекта "SUN. Укрепляем Украину сейчас". Речь идет о поддержке уязвимых украинских семей в Винницкой области.

В рамках программы гражданам предложат следующие возможности:

  • Профессиональное образование и переквалификацию. Средства будут выделены на обучение на рабочем месте или на индивидуальные курсы в аккредитованных учебных заведениях для получения новых навыков и увеличения шансов найти работу;
  • Поддержку микробизнеса. Гранты получат домохозяйства на собственную доходоприносящую деятельность (сельское хозяйство/крафтовое производство/малый бизнес).

Граждане смогут освоить новые профессии благодаря сотрудничеству с ведущими учебными заведениями. Можно будет выбрать курсы по следующим направлениям:

  1. Цифровые технологии (операторы по обработке информации и программного обеспечения, монтажники информационно-коммуникационного оборудования, специалисты по учету бухгалтерских данных);
  2. Техническое направление (электромеханики по ремонту и обслуживанию счетно-вычислительных машин);
  3. Сфера услуг/красоты (парикмахеры, парикмахеры-модельеры, маникюрщики, визажисты, администраторы);
  4. Торговля/менеджмент (агенты по поставкам, цветоводы, озеленители);
  5. Кулинария (повара, кондитеры).
  6. Языковое направление (изучение иностранных языков).

Как зарегистрироваться в программе предоставления грантов

Граждане, желающие принять участие во второй фазе проекта "Каритас Украины", должны подать заявку. Для регистрации в проекте необходимо заполнить специальную форму.

Читайте также:

Обратиться в фонд могут жители региона, относящиеся к категории уязвимости:

  • внутренние переселенцы;
  • семьи, в которых есть военнослужащие или ветераны (отец, мать или опекун);
  • одинокие родители, опекуны несовершеннолетних детей;
  • родственники, воспитывающие детей, оставшихся без родительской опеки в связи с войной;
  • многодетные семьи (от трех детей) или малообеспеченные;
  • семьи, в которых воспитываются дети с особыми образовательными потребностями;
  • беременные женщины/матери с детьми до трех лет;
  • люди с инвалидностью/безработные (кроме пенсионеров).

"Проект "Укрепляем Украину сейчас. Поддержка образования и средств к существованию для уязвимых украинских детей и их семей. Фаза 2" реализуется при поддержке Caritas Ukraine и финансовой поддержке Caritas Österreich через NACHBAR IN NOT", — добавили организаторы.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что украинцам доступна денежная помощь в размере 50 000 грн. Речь идет о реализации программы для вновь созданных семейных форм на Буковине. В частности, выплаты доступны внутренне перемещенным лицам. Средства получат те, кто создал детский дом семейного типа и взял на воспитание не менее пяти несовершеннолетних детей.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в июле украинские домохозяйства могут получить выплаты в размере 31 900 грн. Принять участие в программе по оказанию помощи могут те, кто хочет открыть бизнес в несельскохозяйственной сфере. Выплаты будут доступны лицам, пострадавшим в результате боевых действий или в случае вынужденного перемещения.

выплаты деньги денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации