Пенсия для людей с инвалидностью: основные причины отказа в выплатах в 2026 году

Пожилые люди, деньги на столе. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине гражданам с инвалидностью предусмотрена государственная пенсия, однако оформить ее удается не всем, ведь в некоторых случаях Пенсионный фонд может отказать в назначении выплат. Есть несколько причин, которые могут привести к неблагоприятному развитию событий в 2026 году.

О том, какие обстоятельства могут помешать назначению выплат, рассказывает издание Новини.LIVE.

Основные причины отказа в пенсии по инвалидности в 2026 году

Согласно информации сервиса государственных услуг "Дія", существует несколько оснований для отказа в назначении пенсии по инвалидности, в частности, избежать их поможет наличие необходимых документов.

Ключевых причин для отказа две:

Отсутствие у человека права на такую пенсию; Неполный пакет документов.

В первом случае экспертные группы по оценке повседневного функционирования могут не присвоить группу инвалидности по результатам осмотра, а во втором — ответственность лежит исключительно на заявителе, который не собрал достаточного количества документов.

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Как отмечается, для оформления пенсии по инвалидности необходимы:

заявление о назначении пенсии;

паспорт или временное удостоверение;

документы о месте проживания/регистрации;

необходимо подтвердить страховой стаж;

приложить медицинское заключение (для военнослужащих — справку военно-медицинской комиссии).

Среди других важных документов в 2026 году, отсутствие которых станет причиной отказа:

справка о заработной плате за 60 месяцев до 30 июня 2000 года;

данные о денежном обеспечении и страховых взносах (для военнослужащих);

документы об особом статусе (при наличии);

подтверждение о неполучении пенсии по месту регистрации в РФ;

декларация об отсутствии гражданства государства-агрессора.

Какие размеры пенсии по инвалидности в 2026 году

Пенсию по инвалидности назначают при наличии стажа — от одного до 15 лет, продолжительность которого зависит от возраста, в котором человеку была установлена инвалидность.

Согласно данным ПФУ, размер пенсионной выплаты для граждан с таким статусом рассчитывается как процент от пенсии по возрасту. А именно:

первая группа инвалидности дает 100% такой пенсии;

вторая группа инвалидности — 90%;

третья группа инвалидности — 50%.

Также к страховому стажу зачисляется период с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Кроме того, большое значение имеет срок подачи заявления в ПФУ для назначения выплаты. Если обратиться в течение трех месяцев с даты установления инвалидности, то пенсию начислят со дня установления, а если позже — с даты подачи заявления.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в этом году усиленную государственную поддержку получат родственники погибших и пропавших без вести военнослужащих. В частности, в июле будет начислена минимальная пенсионная помощь, превышающая показатель за аналогичный период прошлого года на 3 920 грн. Как пояснили в ПФУ, с марта гарантированная сумма увеличилась до 10 020 грн.

Ранее Новини.LIVE писали, кому в августе 2026 года ПФУ начислит дополнительные выплаты к основной пенсии. Помощь будет предоставлена отдельным категориям граждан, выплаты стартуют с 450 грн. Право на такую материальную помощь следует уточнить в фонде, поскольку при некоторых условиях необходимо будет подать отдельное заявление.